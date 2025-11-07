Idoso é morto por suspeito de vestido e peruca

247 - Um homem de 64 anos foi morto a facadas na noite de 24 de outubro, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O crime ocorreu na Rua Tiradentes, no bairro Parque Bitaru, e chocou os moradores da região pela brutalidade e pelas circunstâncias inusitadas do ataque.

De acordo com o Metrópoles, o principal suspeito do homicídio é um homem que usava um vestido azul e uma peruca preta longa. Ele foi flagrado por câmeras de segurança próximas ao local do crime e fugiu logo após o ataque, deixando para trás uma faca serrilhada ao lado do corpo da vítima.

Testemunhas que presenciaram a cena acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os socorristas chegaram, o homem já estava desacordado e ensanguentado. O óbito foi confirmado ainda no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande. “Um suspeito foi identificado pela equipe da unidade, que prossegue com as diligências visando o esclarecimento de todos os fatos. Demais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”, informou a pasta em nota.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, e os investigadores analisam imagens das câmeras e depoimentos de testemunhas para reconstruir o percurso do suspeito antes e depois do ataque.