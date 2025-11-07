O que se sabe sobre o assassinato de Paulo Frateschi

247 - A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante, na quinta-feira (6), o filho do ex-deputado estadual Paulo Frateschi, do PT, suspeito de assassinar o próprio pai dentro de casa, no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista.

Segundo a CNN Brasil, o crime ocorreu pela manhã e mobilizou equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). De acordo com o órgão, o homem de 34 anos foi autuado por homicídio e lesão corporal. Ele foi detido na Vila Ipojuca e encaminhado ao 91º Distrito Policial (Ceasa), responsável pela investigação do caso.

Ataque durante surto

De acordo com o PT, o assassinato ocorreu durante um surto do filho, que teria atacado o pai com uma faca. Paulo Frateschi foi atingido na cabeça e no braço, sendo socorrido em parada cardiorrespiratória e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

A esposa de Paulo, de 64 anos, tentou intervir no momento da agressão e acabou ferida. A irmã do suspeito, de 42 anos, também foi atacada. Ambas tiveram ferimentos leves e foram atendidas na UPA da Lapa, junto com o agressor, que permaneceu sob escolta policial. Após atendimento médico, ele foi levado à delegacia.

A SSP-SP informou que foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar nas investigações.

Nota de pesar do PT

Em nota oficial enviada à CNN Brasil, o PT lamentou a morte de Paulo Frateschi e destacou sua trajetória histórica na legenda.

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido. Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo. Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão. Ele permanecerá vivo em nossos corações e nas ações que ele ajudou a inspirar. A ausência do nosso querido Frateschi deixa uma lacuna irreparável entre amigos, familiares, companheiras e companheiros de luta. Manifestamos à família, aos amigos e a todos que com ele caminharam, a nossa mais sincera solidariedade".

Uma vida marcada por tragédias familiares

Paulo Frateschi, de 75 anos, foi um dos principais dirigentes do PT nacional, com trajetória reconhecida pela militância e defesa de políticas sociais. Apesar da carreira política sólida, sua vida pessoal foi marcada por perdas dolorosas.

Em 2002, ele perdeu o filho mais novo, Pedro, de 7 anos, em um acidente de carro na Rodovia Carvalho Pinto, quando a esposa, Iolanda, perdeu o controle do veículo. Pouco mais de um ano depois, em 2003, o ex-deputado enfrentou nova tragédia com a morte de Júlio Frateschi, de 16 anos, em um acidente na rodovia Rio-Santos, na altura de Paraty (RJ).

Na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a viajar a São Paulo para acompanhar o velório do jovem, demonstrando a proximidade e solidariedade à família Frateschi.

A morte de Paulo, agora vítima do próprio filho, encerra de forma trágica uma trajetória marcada tanto pela militância política quanto por sucessivas perdas pessoais.