Haddad lamenta morte de Paulo Frateschi

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), manifestou pesar nesta quinta-feira (6) pela morte do ex-deputado estadual Paulo Frateschi, histórico dirigente do PT. Em mensagem publicada nas redes sociais, Haddad lamentou a perda do amigo e destacou sua trajetória de compromisso político e dedicação pública.

“Hoje nos despedimos do amigo Paulo Frateschi, companheiro querido, homem fraterno e referência de compromisso público e político no Brasil. Ex-presidente estadual do PT em São Paulo e dirigente histórico do partido, foi defensor incansável da democracia, com coragem e determinação”, escreveu o ministro. “Manifesto profunda solidariedade à companheira Yolanda, aos familiares e aos amigos”, completou.

A morte de Frateschi foi confirmada por autoridades policiais e divulgada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. O ex-deputado foi esfaqueado dentro de sua residência, em São Paulo, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de agressão e encontraram Frateschi caído na cozinha, com um grave ferimento na região do abdômen.

Ataque durante surto

Segundo o boletim da Polícia Militar, testemunhas informaram que o filho do ex-parlamentar, Francisco Frateschi, sofreu um surto e atacou o pai com uma faca. A mãe de Francisco, Yolanda Maux Viana, também ficou ferida, sofrendo uma fratura no braço. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lapa, enquanto Paulo Frateschi foi levado ao Hospital das Clínicas, onde morreu logo após dar entrada.

O agressor foi detido pela PM e levado à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do crime e deve solicitar perícia psicológica para avaliar o estado mental de Francisco no momento do ataque.

Carreira e legado político

Paulo Frateschi teve uma trajetória marcada pela militância e pelo compromisso com as causas sociais. Filiado ao PT desde os primeiros anos da legenda, foi deputado estadual por São Paulo e exerceu cargos de liderança dentro do partido. Também foi secretário municipal de Relações Governamentais durante a gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, onde, segundo o ministro, atuou “com dedicação e excelência”.

Além de sua atuação institucional, Frateschi participou de movimentos sociais em defesa dos trabalhadores, das liberdades públicas e da democracia.