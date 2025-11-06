Ex-deputado do PT Paulo Frateschi é morto pelo filho
Ex-parlamentar foi esfaqueado pelo filho durante um surto e morreu após ser levado ao Hospital das Clínicas
247 - O ex-deputado estadual Paulo Frateschi, do Partido dos Trabalhadores (PT), morreu nesta quinta-feira (6) após ser esfaqueado dentro de sua residência, em São Paulo. O caso foi confirmado por autoridades policiais que atenderam à ocorrência. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, policiais militares foram acionados para verificar um possível caso de agressão. Ao chegarem ao local, encontraram Frateschi caído na cozinha, com um ferimento grave na região do abdômen.
Ataque durante um surto
De acordo com o registro da Polícia Militar, testemunhas relataram que o filho do ex-deputado, Francisco Frateschi sofreu um surto e, em meio à crise, atacou o pai com uma faca. Frateschi foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.De acordo com a Band, a mãe de Francisco, Yolanda Maux Viana, também foi ferida, sofrendo uma fratura no braço. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lapa.
O filho do ex-parlamentar foi detido pela PM e conduzido às autoridades para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e deve solicitar perícia psicológica para compreender o estado mental do agressor no momento do ataque.
Carreira política e legado
Paulo Frateschi teve uma trajetória marcada por intensa militância política. Filiado ao PT desde os primeiros anos da legenda, foi deputado estadual em São Paulo e participou de movimentos sociais voltados à defesa dos trabalhadores e da democracia.