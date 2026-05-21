Estamos assistindo a política e a polícia riscarem o nome Bolsonaro da urna para presidente

A crise envolvendo Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro se transformou rapidamente numa ameaça estrutural ao projeto político do bolsonarismo em 2026. O ponto politicamente explosivo no PL foi a percepção, dentro do partido, de que Flávio teria deliberadamente escondido informações relevantes da direção partidária para evitar que surgisse pressão interna pela substituição de sua candidatura pela do governador Tarcísio de Freitas.

Parlamentares afirmam que, quando o caso Master começou a circular em Brasília após o Carnaval, Flávio minimizou internamente qualquer risco político. Inclusive fez uma longa viagem pelo exterior. Publicamente, negou relações com Vorcaro mesmo depois de seu telefone aparecer na agenda do banqueiro. Hoje, diante da sequência de revelações — áudios, encontros pessoais, negociações financeiras e suspeitas sobre financiamento do filme Dark Horse — a avaliação interna é de que o senador tentou apenas ganhar tempo até atravessar o prazo de desincompatibilização sem concorrência.

A consequência foi catastrófica para o partido. Em vez de administrar a crise preventivamente, o PL foi jogado numa posição defensiva pela imprensa e pelas investigações que avançam em Brasília. Há também um elemento simbólico poderoso na crise: o encontro de Flávio Bolsonaro com Vorcaro após a prisão do empresário. Politicamente, a cena é devastadora. O filho do ex-presidente deslocando-se pessoalmente para conversar com um banqueiro monitorado por tornozeleira eletrônica reforça a percepção de vulnerabilidade e improviso político. A tentativa posterior de justificar o encontro como uma forma de “encerrar o assunto” apenas aprofundou o desgaste.

As pesquisas já começam a registrar os primeiros efeitos concretos da crise. O levantamento AtlasIntel/Bloomberg mostrou queda expressiva de Flávio Bolsonaro, que perdeu mais de cinco pontos percentuais em apenas um mês. Dentro do PL, consolidou-se um “prazo implícito” de 10 a 15 dias para avaliar se o senador conseguirá conter a deterioração política.

O mais preocupante para o bolsonarismo é que poucos em Brasília acreditam que todas as informações sobre o caso já vieram à tona. O medo dentro do PL não é apenas o dano conhecido. É o desconhecido. É a possibilidade de novos áudios, novas revelações financeiras ou novas conexões emergirem nas próximas semanas. E, na política, o medo do que ainda pode aparecer costuma ser muito mais destrutivo do que aquilo que já apareceu.

E o resultado é que crises dessa natureza produzem efeitos em cascata. Governadores aliados começam a recalcular suas alianças. Parlamentares temem contaminação eleitoral. Pré-candidatos estaduais observam o risco de embarcar numa candidatura presidencial que pode entrar numa espiral irreversível de desgaste. A extrema-direita brasileira, que já enfrenta o vazio de liderança provocado pela inelegibilidade e prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, passa agora a conviver com a possibilidade concreta de colapso do projeto sucessório familiar.

A grande questão agora é saber se Flávio Bolsonaro conseguirá romper essa dinâmica de desgaste antes que o próprio partido conclua que sua candidatura se tornou um risco eleitoral grande demais para ser carregado até 2026. Com isso não teremos um Bolsonaro nas urnas para a disputa presidencial. Um golpe fatal e uma resposta triunfal da democracia.