Valdemar põe candidatura de Flávio Bolsonaro em coma induzido

A extrema-direita brasileira entrou numa zona de turbulência política inédita desde a ascensão do bolsonarismo em 2018. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu estabelecer um prazo de 10 a 15 dias para avaliar se a pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro sobreviverá ao escândalo envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso acusado de provocar o maior escândalo financeiro da história do país. Na prática, o manda-chuvas do PL colocou o projeto presidencial do filho de Jair Bolsonaro em coma induzido.

O problema central não está apenas na relação entre Flávio e Daniel Vorcaro. O que provoca pânico dentro do PL é a sucessão de fatos que desmonta, peça por peça, a narrativa construída inicialmente pelo senador.

Primeiro vieram as revelações sobre o financiamento milionário do filme Dark Horse, cinebiografia-trash de Jair Bolsonaro. Depois surgiram os áudios em que Flávio cobra pagamentos atrasados do banqueiro. Em seguida, apareceu a informação politicamente devastadora: o senador viajou até São Paulo para encontrar pessoalmente Vorcaro quando o empresário já estava preso, monitorado por tornozeleira eletrônica e impedido de sair do estado. A declaração do próprio Flávio — admitindo que foi ao encontro de Vorcaro para “botar um ponto final nessa história” — teve efeito contrário ao desejado. Em vez de encerrar a crise, ampliou as suspeitas dentro do próprio bolsonarismo. O temor da cúpula do PL é evidente. A pergunta que ronda Brasília é simples: se já apareceu tudo isso, o que ainda falta aparecer sobre o clã Bolsonaro?

O escândalo produz um efeito sistêmico sobre toda a engrenagem eleitoral da extrema-direita. Pré-candidatos bolsonaristas a governos estaduais, Senado e Câmara Federal vivem uma situação de absoluta indefinição. O PL não consegue garantir sequer se terá um candidato competitivo à Presidência da República em 2026. E sem cabeça de chapa nacional, desorganiza-se toda a lógica dos palanques estaduais.

Governadores alinhados ao bolsonarismo começam discretamente a abrir canais alternativos. Senadores que apostavam numa campanha presidencial forte para impulsionar suas reeleições agora calculam o risco de permanecer amarrados a uma candidatura que pode implodir. Deputados federais observam pesquisas qualitativas e já discutem cenários de sobrevivência eleitoral sem a locomotiva bolsonarista tradicional.

O problema é que o bolsonarismo sempre dependeu fortemente de uma liderança nacional unificadora. Jair Bolsonaro funcionava como eixo gravitacional de toda a direita radical brasileira. Com ele inelegível e em prisão domiciliar, o sistema entra em desordem. E Valdemar Costa Neto, experiente operador político, sabe identificar quando uma candidatura entra na chamada “espiral da inviabilidade”. Ela ocorre quando o centro do debate deixa de ser o futuro e passa a ser exclusivamente o passivo do candidato.

É exatamente o estágio atual de Flávio Bolsonaro. Os próximos dias serão decisivos. Mas o risco político é evidente: a candidatura pode não sair do coma induzido. E a probabilidade de morte política aumenta à medida que novas informações sobre o caso Master continuam surgindo. Em Brasília, poucos acreditam que tudo já tenha vindo à tona.