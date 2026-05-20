Flávio Bolsonaro vai à Faria Lima buscar apoio após escândalo com Vorcaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, cumpre agenda em São Paulo nesta quarta-feira (20) em meio à turbulência que atinge sua pré-campanha. Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, o parlamentar terá encontros reservados com empresários e representantes do mercado financeiro na região da Faria Lima, considerada o principal centro financeiro privado do país.

Os encontros ocorrem após a repercussão do vazamento de um áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do banco Master. Interlocutores do senador afirmam que a iniciativa busca reduzir desgastes e esclarecer possíveis interpretações negativas geradas pelo episódio.

As agendas estão sendo mantidas sob sigilo, mas a CNN apurou que, além de reuniões com empresários do setor financeiro, Flávio também deve conversar com representantes ligados ao mercado de turismo. A coordenação da pré-campanha sustenta que os compromissos já estavam previstos anteriormente, embora tenham ganhado maior relevância diante da crise recente.

Na terça-feira (19), Flávio Bolsonaro confirmou, durante entrevista, que se encontrou com Daniel Vorcaro após a primeira prisão do ex-banqueiro, período em que ele utilizava tornozeleira eletrônica. A declaração ampliou a repercussão política do caso e aumentou a pressão sobre o entorno do senador.

Durante os encontros desta quarta-feira, Flávio Bolsonaro deve reforçar um discurso voltado ao mercado financeiro, apresentando-se como um candidato alinhado a pautas econômicas liberais. Entre os temas que pretende defender estão a redução da burocracia estatal e a diminuição da carga tributária, bandeiras que têm sido frequentes em suas manifestações públicas.

A movimentação na Faria Lima ocorre em um momento estratégico para a pré-campanha do senador, que tenta preservar pontes com investidores e agentes do mercado financeiro enquanto administra os impactos políticos das recentes revelações envolvendo Vorcaro.