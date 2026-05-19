Flávio Bolsonaro já avalia recuo de candidatura presidencial após novos escândalos do Maste

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conversou com Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de renunciar à disputa pela Presidência em meio ao desgaste provocado por seus negócios com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi publicada nesta terça-feira (19) por Veja.

A crise ganhou força após a divulgação de mensagens sobre pedidos de apoio financeiro feito pelo senador ao banqueiro. A solicitação tratou de um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse, que retrata a biografia de Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

Nos bastidores do Partido Liberal, integrantes da legenda já consideram a hipótese de Flávio Bolsonaro desistir da candidatura ao Planalto e disputar a reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro, caso o impacto político do caso continue crescendo.

O diálogo entre pai e filho ocorreu na semana passada, pouco depois de virem à tona os negócios entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. A versão apresentada pelo senador a jornalistas indica que Jair Bolsonaro rejeitou Michelle Bolsonaro como possível substituta na corrida presidencial, mas Flávio não esclareceu se o pai aprovou outro nome como alternativa.

A avaliação interna no PL busca medir o custo da permanência do senador na corrida presidencial e os efeitos da crise sobre o campo de oposição. A pressão aumentou após mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil na quarta-feira (13/5). O material mostrou Flávio Bolsonaro cobrando Daniel Vorcaro por um pagamento de R$ 134 milhões, valor que seria destinado à produção de um filme sobre Jair Bolsonaro. Os produtores do longa negaram a informação.

Flávio Bolsonaro admitiu ter recebido R$ 61 milhões até a véspera da prisão de Vorcaro, ocorrida em novembro do ano passado. O ex-dono do Banco Master foi preso em investigação sobre fraudes financeiras bilionárias.

O senador deve se reunir nesta terça-feira (19/5), em Brasília, com 112 deputados federais e senadores do PL. A reunião foi organizada como uma tentativa de conter danos políticos e alinhar discurso diante da repercussão do caso.

Entre as justificativas esperadas, Flávio Bolsonaro deve repetir que manteve sigilo sobre a transação por causa de uma cláusula contratual “de confidencialidade”. O argumento gera incômodo porque o senador se lançou como candidato presidencial do PL em dezembro, um mês depois da prisão de Vorcaro, mas só agora reconheceu que conhecia o ex-banqueiro e havia recebido dele uma quantia milionária.

Aliados do PL tentam calcular o tamanho do desgaste. Deputados e senadores querem saber se erraram ao aceitar Flávio Bolsonaro como candidato natural do grupo, especialmente diante de sua trajetória política no Rio de Janeiro e no Senado.

O escândalo do Banco Master colocou dúvidas sobre o futuro da candidatura presidencial mais visível da oposição nas pesquisas. A eventual renúncia teria custo alto para o PL e para aliados de Jair Bolsonaro, mas a crise envolvendo Vorcaro abriu uma frente de incerteza a 19 semanas das eleições.