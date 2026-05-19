Trailer de Dark Horse é divulgado em meio à pressão sobre Flávio Bolsonaro

247 - O primeiro trailer de Dark Horse, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro (PL), foi divulgado nesta terça-feira (19), no mesmo dia em que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu ter se reunido com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, após a primeira prisão do banqueiro. Para investir no filme, o parlamentar negociou um financiamento de R$ 134 milhões com o empresário, acusado pela Polícia Federal de comandar um esquema de fraudes financeiras que pode chegar a R$ 12 bilhões.

O deputado federal Mario Frias (PL-SP), produtor executivo do longa e autor do argumento do roteiro, publicou a prévia nas redes sociais. O vídeo, apesar da divulgação pública, traz marcas d’água com a inscrição “divulgação proibida”. Ao compartilhar o material, Frias escreveu: “Vazou”. Em seguida, acrescentou: “Chega de mistério.”

A divulgação ocorre em meio à repercussão sobre o financiamento do filme. Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à Presidência, pressionou Daniel Vorcaro para realizar novos pagamentos destinados à produção.

O próprio Flávio confirmou que se encontrou com Vorcaro depois da primeira prisão do banqueiro, no fim de 2025. Segundo o senador, a reunião teve o objetivo de “botar um ponto final na questão” do financiamento do longa.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, permanece preso em Brasília. A Polícia Federal acusa o banqueiro de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras.

Dark Horse ganhou forte peso político nos últimos dias por causa da ligação entre a produção da cinebiografia de Jair Bolsonaro e os repasses atribuídos a Vorcaro. O lançamento da prévia ampliou a pressão sobre o entorno bolsonarista e recolocou o financiamento do filme no centro do debate público.





Já que vazou o Trailer do filme Dark Horse de Jair Bolsonaro, não tenho mais que guardar segredo. Eu disse que tinha ficado arrepiante. pic.twitter.com/eR8CPpaScB — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) May 19, 2026