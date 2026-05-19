Gleisi reage à revelação de visita de Flávio Bolsonaro a Vorcaro após prisão: "Relações de irmãos, relações íntimas"

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a revelação de que ele visitou o banqueiro Daniel Vorcaro depois da primeira prisão do empresário, ocorrida em 2025. Em publicação feita nesta terça-feira (19), a parlamentar afirmou que a relação entre os dois envolve "cumplicidade com os negócios e falcatruas".

Segundo Gleisi, a visita de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro revelaria uma relação de proximidade entre os dois. "Relações de irmãos, relações íntimas. Isso explica a visita do Bolsonarinho ao Vorcaro depois da prisão. Cumplicidade com os negócios e falcatruas", escreveu a deputada.

A parlamentar também ironizou a justificativa apresentada pelo senador bolsonarista para o encontro. "E o sujeito diz que visitou o meliante para informar que não faria mais negócios com ele depois da prisão! Ah tá, isso tudo depois de dizer não conhecer e nunca ter tido contato com Vorcaro. Cara de pau! Quanto mais se explica, mais se enrola", disse.

Relações de irmãos, relações íntimas. Isso explica a visita do Bolsonarinho ao Vorcaro depois da prisão. Cumplicidade com os negócios e falcatruas. E o sujeito diz que visitou o meliante para informar que não faria mais negócios com ele depois da prisão! Ah tá, isso tudo depois… May 19, 2026





Entenda o caso

A informação sobre a visita foi revelada pela coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles. De acordo com a publicação, Flávio Bolsonaro confirmou a aliados que esteve na casa de Vorcaro, em São Paulo, após o empresário deixar a prisão mediante medidas cautelares impostas pela Justiça.

O senador teria afirmado que o objetivo do encontro foi comunicar ao banqueiro que não manteria mais relações comerciais com ele depois da prisão. A revelação ocorreu dias após o site Intercept Brasil divulgar mensagens e áudios atribuídos a Flávio Bolsonaro relacionados a negociações milionárias de apoio financeiro para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.

Prisão e investigações

Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, durante operação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo as investigações, ele tentava embarcar para o exterior quando foi detido.

Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu liberdade ao empresário, mas manteve medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e apresentações periódicas às autoridades.

Em março de 2026, Vorcaro voltou a ser preso, desta vez por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o magistrado apontou "risco concreto de interferência nas investigações".

As apurações também identificaram uma suposta estrutura paralela de segurança ligada ao banqueiro. Segundo os investigadores, o grupo teria acesso a informações sigilosas da Polícia Federal e seria liderado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário".

Uma das mensagens atribuídas a Flávio Bolsonaro teria sido enviada em 16 de novembro de 2025, um dia antes da primeira prisão de Vorcaro e dois dias antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central.