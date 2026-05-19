Encontro de Flávio Bolsonaro com Vorcaro amplia desconfiança do PL sobre revelação de novos fatos

247 - A revelação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , pré-candidato à Presidência da República,se reuniu com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após sua saída da prisão ampliou a crise política dentro da bancada do Partido Liberal.

Segundo a coluna do jornalista Gerson Camarotti, do G1, aliados do senador avaliam que o surgimento gradual de novas informações tem provocado insegurança e desgaste entre deputados e senadores do partido, dificultando a construção de uma estratégia unificada de defesa pública de Flávio Bolsonaro.

Bancada do PL reage com preocupação

A reunião entre Flávio Bolsonaro e parlamentares do PL, realizada nesta terça-feira (19), tinha como objetivo alinhar o discurso da legenda diante da crise envolvendo o senador. No entanto, integrantes da bancada afirmam que a revelação do encontro com Vorcaro acabou aprofundando a tensão interna. “Isso deixa toda a bancada na defensiva e sem saber como reagir”, afirmou um parlamentar do PL que participou da reunião.

O encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ocorreu no fim de 2025, um dia após o empresário deixar a prisão. Naquele período, Vorcaro já era investigado por suspeitas de irregularidades relacionadas ao caso Banco Master.

Áudio e encontro ampliam desgaste político

Nos bastidores, integrantes do partido demonstram preocupação com o impacto eleitoral do caso. A avaliação é de que a divulgação de um áudio em que Flávio Bolsonaro cobra pagamentos atrasados de Vorcaro relacionados à produção do filme “Dark Horse”, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro (PL), pode ampliar o desgaste político nas próximas semanas.

Aliados do senador acreditam que os reflexos nas pesquisas eleitorais poderão ser percebidos entre 10 e 15 dias após a divulgação das primeiras notícias sobre o caso. Outro parlamentar ouvido pelo blog reconheceu a dificuldade em explicar o encontro entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro diante das investigações que já cercavam o ex-banqueiro. “Como podemos defender Flávio [Bolsonaro] dessa situação se fatos novos continuam surgindo”, declarou.

Pressão por explicações sobre recursos do filme

Integrantes da bancada do PL também cobram esclarecimentos mais detalhados sobre os recursos utilizados no financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com parlamentares, ainda não foram apresentados documentos como o contrato firmado com o Banco Master nem informações detalhadas sobre contas bancárias e valores movimentados por um fundo nos Estados Unidos administrado pelo advogado do ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro.

As investigações da Polícia Federal apontam que a empresa Entre Investimentos e Participações, ligada a Daniel Vorcaro, teria sido a origem dos recursos destinados à produção do longa-metragem.