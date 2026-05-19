Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro em casa após prisão

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o banqueiro Daniel Vorcaro no fim de 2025, pouco depois da primeira prisão do empresário, segundo revelou a coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles. O encontro teria ocorrido na residência de Vorcaro, em São Paulo, após o dono do Banco Master deixar a prisão mediante medidas restritivas impostas pela Justiça.

De acordo com a publicação, o próprio Flávio Bolsonaro confirmou a aliados que esteve com Vorcaro. Segundo o senador, a visita teve como objetivo informar ao banqueiro que não manteria mais relações comerciais com ele após a prisão.

Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, durante uma operação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Na ocasião, ele tentava embarcar para o exterior quando foi detido pelos agentes federais.

Pouco tempo depois, porém, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), sediado em Brasília, concedeu liberdade ao empresário. Apesar da soltura, a Justiça determinou medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e apresentações periódicas às autoridades.

A situação de Vorcaro voltou a se agravar em março de 2026. O banqueiro foi preso novamente no dia 4, desta vez por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, o magistrado apontou “risco concreto de interferência nas investigações”.

As apurações também indicaram a existência de uma suposta estrutura paralela de segurança ligada ao empresário. Segundo as investigações, Vorcaro manteria uma espécie de milícia privada com acesso a informações sigilosas da Polícia Federal. O grupo seria liderado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo apelido de “Sicário”.

Na semana anterior à revelação da visita de Flávio Bolsonaro, o site Intercept Brasil divulgou áudios e mensagens atribuídos ao senador. Nas conversas, Flávio cobraria apoio financeiro para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Uma das mensagens teria sido enviada em 16 de novembro de 2025, um dia antes da primeira prisão de Vorcaro e dois dias antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central.

Procurada pelo Metrópoles, a assessoria de imprensa de Flávio Bolsonaro não havia se manifestado até a publicação da reportagem. O espaço, segundo a coluna, permanece aberto para posicionamentos do senador, que é apontado como pré-candidato do PL à Presidência da República.