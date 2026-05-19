Lindbergh pede investigação sobre relação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro após escândalo do filme "Dark Horse"

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) cobrou investigação sobre a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, após apontar uma sequência de mensagens trocadas entre eles. Em publicação nas redes sociais, o petista questionou se o caso envolve "dinheiro, delação ou os dois temas".

Na postagem, o parlamentar também comentou sobre o escândalo do filme "Dark Horse", que veio à tona após reportagens revelarem que o filho de Jair Bolsonaro (PL) negociou com o banqueiro um financiamento de R$ 134 milhões para ser investido no longa.

Segundo Lindbergh, é necessária uma “investigação objetiva: quem pagou, quem recebeu, para onde foi o dinheiro e se esses recursos financiaram o filme, caixa 2, fugitivos no exterior e/ou a campanha de sanções e tarifas contra o Brasil pela anistia de Jair Bolsonaro e os demais condenados pelo STF no processo da trama golpista”.

No post, Lindbergh Farias afirmou que Flávio Bolsonaro cobrou dinheiro de Vorcaro em 8 de setembro, voltou a pedir apoio em 22 de outubro e agradeceu em 7 de novembro com a frase “tudo isso só está sendo possível por causa de vc”. Conforme destacou o parlamentar do PT, em 16 de novembro, véspera da prisão do banqueiro, o senador escreveu: “Irmão, estou e estarei contigo sempre”.

Daniel Vorcaro foi preso em 17 de novembro. No dia seguinte, 18 de novembro, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. Quatro dias depois, em 22 de novembro, Jair Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica com ferro de solda e danificou o equipamento, episódio que Lindbergh apontou como indício concreto de risco de fuga.

O deputado também afirmou que, após a prisão de Vorcaro, Flávio Bolsonaro foi à casa do banqueiro. “qual assunto trataram? Dinheiro? Delação? Ou os dois?”, questionou.

O parlamentar também mencionou a hipótese de uso de recursos em ações no exterior contra o Brasil, incluindo sanções e tarifas associadas à pressão pela anistia.