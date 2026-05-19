Moro se desmoraliza ao ver Flávio Bolsonaro confirmar encontro com Vorcaro (vídeo)

247 - O senador Sérgio Moro (PL-PR), ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, ficou sem reação quando Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que se encontrou com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O banqueiro aparece no centro de investigação da Polícia Federal sobre um esquema de fraudes financeiras que, segundo investigadores, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

A confirmação do encontro por Flávio Bolsonaro ampliou o desgaste político em torno do caso Banco Master e do financiamento de R$ 134 milhões negociado com Vorcaro para o filme Dark Horse, longa sobre a biografia de Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

A cena expôs Sérgio Moro em um momento de constrangimento público. Ao lado de Flávio Bolsonaro, o senador paranaense acompanhou a resposta do colega de partido sobre a relação com o banqueiro investigado.

A crise ganhou novo peso político nos últimos dias com a revelação de que Flávio Bolsonaro tratou com Daniel Vorcaro sobre o financiamento milionário da produção cinematográfica. O caso colocou o PL sob pressão e reacendeu questionamentos sobre as conexões entre o entorno bolsonarista e o antigo comando do Banco Master.

O filme Dark Horse retrata a trajetória de Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no processo da trama golpista.

A investigação sobre o Banco Master segue como um dos principais focos de desgaste para figuras ligadas ao bolsonarismo. A confirmação do encontro entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro aumentou a cobrança por explicações sobre o financiamento do longa e sobre a relação do senador com o banqueiro investigado pela Polícia Federal.