Líder do PT na Câmara cobra Congresso para investigar ligação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

247 - O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), defendeu nesta terça-feira (19) a criação de uma CPI na Câmara e de uma CPMI no Congresso para investigar a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro. A manifestação ocorreu após a revelação de que o parlamentar bolsonarista visitou o empresário em São Paulo depois da primeira prisão dele, em 2025.

"O bolsonarinho nunca enganou ninguém! O que Flávio foi fazer na casa de Vorcaro? Já assinei os pedidos para a criação de uma CPI e uma CPMI. Queremos investigar isso a fundo!", escreveu Uczai na rede social X, antigo Twitter.

No vídeo que acompanha a publicação, Uczai afirmou que as informações divulgadas nos últimos dias reforçam a necessidade de investigação parlamentar sobre os vínculos entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. O deputado associou o encontro às denúncias envolvendo pedidos de apoio financeiro para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.

"A imprensa divulga mais uma bomba contra Flávio Bolsonaro. Um dia antes de Daniel Vorcaro ser preso, aconteceu aquela conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, em que ele pediu os R$ 134 milhões para o filme. R$ 61 milhões já tinha recebido. E na amizade, com muita relação de proximidade", afirmou o líder petista.

O parlamentar também mencionou a visita de Flávio Bolsonaro ao banqueiro após a soltura. "Depois que Daniel Vorcaro foi preso, em seguida, um tempo depois, foi solto. E depois da prisão, Flávio Bolsonaro visita ele, Daniel Vorcaro, na residência dele em São Paulo, no final de 2025", declarou.

Na sequência, Uczai elevou o tom das críticas e cobrou esclarecimentos públicos sobre o encontro. "O que eles foram conversar na residência? Pedir mais dinheiro? Fazer mais negócios? Fazer mais falcatruas? O povo quer saber!", escreveu.

🚨 URGENTE! 🚨



A imprensa acaba de revelar que Flávio Bolsonaro visitou Daniel Vorcaro após ele ser preso pela Polícia Federal!



O bolsonarinho nunca enganou ninguém!



O que Flávio foi fazer na casa de Vorcaro?



Já assinei os pedidos para a criação de uma CPI e uma CPMI.… pic.twitter.com/mDEzCntxe8 — Pedro Uczai (@uczai) May 19, 2026

Entenda o caso

A informação sobre a visita foi divulgada pela coluna do jornalista Igor Gadelha, no portal Metrópoles. Segundo a publicação, Flávio Bolsonaro confirmou a aliados que esteve na casa de Vorcaro, em São Paulo, após o empresário deixar a prisão mediante medidas cautelares impostas pela Justiça.

Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, durante uma operação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com as investigações, ele tentava embarcar para o exterior no momento da detenção.

Pouco depois, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu liberdade ao empresário mediante medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e comparecimento periódico às autoridades.

Em março de 2026, Vorcaro voltou a ser preso por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o magistrado apontou "risco concreto de interferência nas investigações".

As apurações também indicam a existência de uma suposta estrutura paralela de segurança ligada ao empresário. Segundo investigadores, Vorcaro manteria um grupo com acesso a informações sigilosas da Polícia Federal. O esquema seria liderado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário".

Na semana passada, o site The Intercept Brasil publicou mensagens e áudios atribuídos a Flávio Bolsonaro. Segundo a reportagem, o senador teria solicitado apoio financeiro para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.

Uma das mensagens teria sido enviada em 16 de novembro de 2025, um dia antes da primeira prisão de Vorcaro e dois dias antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central.