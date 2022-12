Estará Bolsonaro pronto para dar um golpe?

Apoie o 247

Estará Bolsonaro preparando um golpe, com ou sem apoio integral das Forças Armadas, afinal ele tem as polícias estaduais ao seu lado?

Porque os olavobolsonaristas não são malucos, são marginais, golpistas, milicianos e terroristas, precisam ser investigados, processados e presos; eles não têm o direito de criar tamanho terror em nossas vidas.

Ademais, a notícia de que a polícia elevou para seis o número de suspeitos de participação na tentativa de um atentado a bomba ao Aeroporto Internacional de Brasília, com objetivo de impedir a posse de Lula, deveria ter sido recebida com preocupação, seguida de providências do governo federal, através da PF e das Forças Armadas, mas o que nos foi ofertado foi apenas silêncio, um silêncio que, tacitamente, abona a iniciativa do terrorista paraense.

Não se pode esquecer que o bolso-terrorista George Washington confessou à polícia que o crime seria motivado por razões políticas, além de afirmar que outros radicais bolsonaristas teriam participado do planejamento do atentado.

Segundo o ESTADÃO a polícia investiga uma “mulher desconhecida” que teria sugerido aos extremistas bolsonaristas que uma bomba fosse colocada na subestação de energia na cidade de Taguatinga, nos arredores de Brasília, além do dono de uma picape Ranger branca utilizada para fazer o reconhecimento do local. Um outro suspeito, teria dito: “Eu disse aos manifestantes que tinha a dinamite, mas que precisava da espoleta e do detonador para fabricar a bomba”.

É verdade que os terroristas se valem da ignorância e boa fé daqueles que, sempre alheios ao debate político, encontraram no olavobolsonarismo a vocalização de todos os seus ressentimentos, ignorância e preconceitos de toda ordem.

Como no nazismo de Hitler, o olavobolsonarismo possui sua Sturmabteilung, traduzido chegamos a "Destacamento Tempestade", "Tropas de Assalto" ou ainda "Secções de Assalto".A Sturmabteilung era a milícia paramilitar que existiu durante o período em que o nazismo exercia o poder na Alemanha. Os membros das Sturmabteilungen também eram conhecidos como camisas-pardas, pela cor de seu uniforme. A Sturmabteilung constituía, em certo momento, uma das instituições mais ativas da vida pública da Alemanha, e um dos esteios do poder político de Hitler. Deve-se ressaltar que elas não funcionavam como um exército ou uma tropa organizada, sendo sua atividade muito mais a de baderneiros do que a de um exército. O próprio Hitler via a Sturmabteilung como uma tropa de pressão política, mas não como núcleo do "futuro exército do Reich". Tanto que quando deixaram de ser interessantes, constituindo algo não só fora de seu controle, foram eliminadas e a SS, ocupou o espaço de polícia política. A Sturmabteilung do OlavoBolsonarismo são os CACs – Caçadores, Atiradores e Colecionadores e as polícias estaduais, os quais aguardam apenas um comando de Bolsonaro para dar início ao caos, que se for acontecer será do dia 30 ao dia 1º de janeiro.

Não senhoras e senhores, não estou exagerando, pois Bolsonaro é um golpista confesso e o mundo vê isso, tanto que Eurodeputados pediram ação da UE caso Bolsonaro tente golpe.

Isso ocorreu em setembro de 2022 através de uma carta à Comissão Europeia, quando um grupo de 51 parlamentares europeus pediu que o bloco pressione o presidente brasileiro a respeitar a Constituição, e sugere sanções em caso de ameaça de ruptura institucional após a eleição, notícia publicada na ISTO É DINHEIRO EM 28 de setembro de 2022.

E o CORREIO BRASILIENSE em 30 de outubro p.p. escreveu: “Nunca as eleições presidenciais brasileiras causaram tanta comoção no mundo como a atual, cujos resultados serão conhecidos ainda hoje. É generalizada a percepção entre acadêmicos e representantes de governos dos cinco continentes de que o Brasil pode, sim, enfrentar uma tentativa de golpe de Estado caso um dos lados não aceite o que for definido pelas urnas. Há o temor de que o país seja palco de ação semelhante à que se viu no Congresso dos Estados Unidos em janeiro do ano passado, quando uma horda de fanáticos comandada pelo então candidato à reeleição a presidente Donald Trump tentou impedir a posse de Joe Biden. O alerta é para que as instituições democráticas não se rendam.”Bolsonaro, que deseja uma guerra civil, ameaçou dizendo que só deixará a presidência “preso ou morto”.

Pergunto novamente: estará Bolsonaro preparando um golpe, com ou sem apoio integral das Forças Armadas, afinal ele tem as polícias estaduais ao seu lado?

Hoje sabemos que há financiadores da extrema-direita, eu ela busca se firmar em vários países do mundo, e no Brasil há uma milicia como a de Hitler, pronta para gerar o caos.

O que fazer sem o apoio das Forças Armadas e do Ministério do Justiça?

Se alguma coisa acontecer, se alguma morte ocorrer a responsabilidade é integralmente do Presidente Jair Bolsonaro, comandante do neofascismo brasileiro e de seus ministros da Justiça e da Defesa.

Essas são as preocupações de hoje.

