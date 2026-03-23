“Existe uma articulação para impedir o crescimento da aprovação de Lula”, alerta o presidente do PT

A circulação de um áudio do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, expõe de forma direta uma preocupação crescente: a influência do poder econômico na atual disputa presidencial. Na mensagem, enviada a dirigentes estaduais e municipais, ele convoca uma mobilização nacional para mapear e reagir a materiais que atacam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vocês estão acompanhando aí o nível de embate que nós estamos vivendo, o nível de disputa que nós estamos vivendo, existe uma articulação, isso está mais do que nítido, para impedir o crescimento da aprovação do presidente Lula, o crescimento da visibilidade do nosso governo e nós temos que ter clareza disso e nós estamos detectando vários materiais, seja outdoor, material impresso, material divulgado em várias cidades do Brasil, atacando o presidente Lula”, afirmou Edinho, em áudio vazado nas redes sociais.

A assessoria de imprensa do Diretório Nacional do PT confirmou que o áudio é dele mesmo.

Mais do que uma reação pontual a críticas, o movimento revela uma leitura política mais ampla. Para a direção do PT, não se trata apenas de disputa narrativa, mas de uma possível atuação coordenada com capacidade financeira relevante.

“Temos que reagir, nós temos que entender que nós estamos diante da eleição mais importante das nossas vidas, a reeleição do presidente Lula não significa só continuarmos reconstruindo o Brasil e fazermos com que nosso projeto se efetive para o bem do povo brasileiro, mas a reeleição do presidente Lula – nós estamos achando que tem algo muito organizado –, significa reequilibrar a correlação de força na América do Sul, significa fortalecermos o presidente como maior líder mundial do campo democrático, o presidente Lula é o maior líder mundial do campo democrático, ele é maior líder do mundo hoje na defesa da democracia, então a reeleição do presidente Lula significa muito. É por isso que as forças do fascismo, da ultradireita, estão tão organizadas, mas nós temos que enfrentar, o partido tem que funcionar, nós temos que colocar como prioridade a reeleição do presidente Lula. Então peço muita ajuda”.

A fala de Edinho não surge no vazio. Ela dialoga com um cenário em que a influência do dinheiro na política brasileira, embora formalmente limitada por regras mais rígidas, continua a se manifestar por vias indiretas.

A menção a materiais espalhados em “várias cidades do Brasil” é especialmente significativa. Campanhas com esse nível de capilaridade dificilmente são espontâneas ou de baixo custo. Mesmo quando não configuram ilegalidade imediata, indicam capacidade de mobilização de recursos.

A estratégia sugerida no áudio — mapear a origem, identificar responsáveis e acionar instituições — é, nesse sentido, tanto política quanto jurídica. Parte do pressuposto de que, por trás da multiplicação desses conteúdos, pode haver financiamento estruturado e interesses organizados.

Ao classificar os materiais como um “ataque à instituição Presidência da República”, Edinho eleva o tom e amplia o enquadramento da questão. Não se trata apenas de críticas a um governo, mas de algo que, na visão da direção petista, atinge o próprio funcionamento institucional.

O objetivo do partido é acionar órgãos federais como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Ministério Público e a Polícia Federal (PF). Nesse sentido, a mobilização do PT é tanto uma estratégia de defesa política quanto um reconhecimento implícito de que, na disputa pelo poder, o dinheiro — ainda que menos visível — segue sendo um dos atores mais decisivos.

Edinho não cita, mas é sabido que a extrema direita mundial – com Donald Trump como líder – tem muito interesse no resultado da próxima eleição no Brasil, em que Flávio Bolsonaro aparece como o candidato desse movimento.

Em outros países da América do Sul, como a Argentina, eleições foram marcadas pelo apoio expresso dos Estados Unidos da América, inclusive com a destinação de recursos oficialmente.

Identificar quem está por trás dessa campanha de mídia é uma tarefa para aqueles que defendem a soberania do País.