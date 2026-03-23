“Pedido de desculpas da Globo é necessário, mas está longe de ser suficiente”, diz Maria do Rosário

247 - A deputada federal Maria do Rosário criticou o pedido de desculpas feito pela Globo após a exibição de um PowerPoint considerado equivocado sobre o chamado caso Master. Em publicação nas redes sociais, a parlamentar avaliou que a retratação é necessária, mas insuficiente para reparar os danos causados pela divulgação de informações imprecisas.

A manifestação ocorre após a jornalista Andréia Sadi, durante o programa Estúdio I, da GloboNews, pedir desculpas ao público pela apresentação exibida na última sexta-feira (20). Segundo a própria jornalista, o conteúdo associava, sem provas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao escândalo envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.

Em sua publicação, Maria do Rosário afirmou: “A GLOBO pediu desculpas por seu powerpoint que induzia a interpretações falsas sobre o caso Master. Se retratou depois de um fim de semana inteiro com desinformação circulando. É necessário, mas está longe de ser suficiente para reparar os danos causados.” A deputada também defendeu maior rigor na atuação da imprensa. “Comunicação responsável é dever com a verdade e com a democracia”, escreveu.

A parlamentar ainda acrescentou que “o escândalo Bolsomaster tem origem e figuras que se beneficiaram dele, o PT e o governo Lula não se relacionam com isso”. Em outro trecho, declarou: “Vorcaro é o calcanhar de Aquiles da direita e da família Bolsonaro”.

A GLOBO pediu desculpas por seu powerpoint que induzia a interpretações falsas sobre o caso Master.

Se retratou depois de um fim de semana inteiro com desinformação circulando. É necessário, mas está longe de ser suficiente para reparar os danos causados.



Comunicação… pic.twitter.com/GrLg0uwsZ2 — Maria do Rosário (@mariadorosario) March 23, 2026





Durante o pedido de desculpas, Andréia Sadi reconheceu falhas na elaboração do material. “O material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações”, afirmou. Ela explicou que a apresentação misturou contatos institucionais com nomes citados por Vorcaro como tendo relação contratual ou pessoal, além de incluir pessoas ainda sob análise da Polícia Federal.

A jornalista também destacou que a arte exibida não contemplava todos os envolvidos já conhecidos publicamente. “Não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro”, disse. Ao final, Sadi reiterou o compromisso editorial da GloboNews e formalizou o pedido de desculpas. “Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas”, concluiu.