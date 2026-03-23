Globo fez pedido de desculpa “covarde” por Powerpoint do caso Master, diz Marcelo Uchôa

247 - O advogado Marcelo Uchôa criticou a retratação feita pela Globo nesta segunda-feira (23/3) após a exibição de um PowerPoint tendencioso sobre o caso Master e afirmou que o pedido de desculpas “foi covarde”. Segundo ele, “isso não é pedido de desculpas. Vago, tímido, confuso”, em referência à manifestação feita no ar pela jornalista Andréia Sadi.

Na mesma declaração, Uchôa reforçou as críticas ao conteúdo exibido e à forma como a emissora tratou o caso: “Não explicou que nomes não deveria ter citado, mas citou; nem que nomes deveria ter mencionado e não mencionou. Foi covarde, pior, criminosa, ao não desmentir o que deliberadamente sabia que devia. Típico da Globo. 100% joça!”. A avaliação foi publicada nas redes sociais do advogado.

Isso não é pedido de desculpas. Vago, tímido, confuso. Não explicou que nomes não deveria ter citado, mas citou; nem que nomes deveria ter mencionado e não mencionou. Foi covarde, pior, criminosa, ao não desmentir o que deliberadamente sabia que devia. Típico da Globo. 100% joça! pic.twitter.com/Sw2v6yC3bK — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) March 23, 2026





A controvérsia teve início após a GloboNews exibir, na última sexta-feira (20), um PowerPoint que relacionava o caso Master a integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A apresentação, no entanto, foi alvo de críticas por associar nomes ao escândalo sem a devida comprovação ou contextualização adequada.

Diante da repercussão negativa, a jornalista Andréia Sadi, durante o programa Estúdio I desta segunda-feira (23), pediu desculpas ao público. Segundo ela, “o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações”.

Sadi explicou ainda que a apresentação misturou diferentes tipos de relações envolvendo o ex-dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro, incluindo contatos institucionais, vínculos contratuais ou pessoais e nomes que ainda estão sob análise da Polícia Federal. Além disso, reconheceu que o conteúdo não contemplou todos os envolvidos já tornados públicos no caso.

Ao final, Sadi reiterou o compromisso editorial da GloboNews e formalizou o pedido de desculpas: “Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas”.