‘Gráfico apresentado Globo vai para o lixo dos powerpoints’, diz Paulo Teixeira

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), disparou críticas à TV Globo após a emissora exibir um powerpoint que tentava associar o escândalo financeiro do Banco Master ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Um desserviço para a sociedade brasileira. Vai para o lixo dos powerpoints dessa natureza", afirmou Teixeira, em vídeo que circulou nas redes sociais.

O ministro não foi o único a reagir. Os deputados federais Paulo Pimenta (PT-RS) e Rogério Correia (PT-MG) também criticaram publicamente a emissora controlada pela família Marinho.

O caso Master

No centro das críticas está o colapso do Banco Master. O dono da instituição, o empresário Daniel Vorcaro, foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal — movimento que indica o início de uma colaboração premiada. Ao menos 15 políticos devem ser citados na delação.

As investigações apontam que o esquema de fraudes financeiras movimentou entre R$ 12 bilhões e R$ 17 bilhões. O banco cresceu rapidamente ao oferecer Certificados de Depósito Bancário (CDB) com rentabilidade muito acima da média do mercado. Para sustentar o modelo, assumiu riscos excessivos e estruturou operações que inflavam artificialmente seu balanço, enquanto a liquidez real — o dinheiro disponível para ressarcir investidores — se deteriorava.

Relatórios do Banco Central e da Polícia Federal apontam que o colapso não foi apenas financeiro, mas também institucional. A conexão com a gestora Reag Investimentos, a tentativa de venda ao Banco de Brasília (BRB) e a pressão sobre órgãos de controle tornaram o caso um xadrez complexo, com impacto direto sobre investidores e sobre a credibilidade das instituições regulatórias do País.