Rogério Correia critica GloboNews por vincular Daniel Vorcaro a Lula em apresentação
Deputado afirma que emissora distorce fatos e ignora conexões de aliados do governo anterior com o Banco Master
247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou, nesta sexta-feira (20), uma apresentação exibida pela GloboNews que associa o banqueiro Daniel Vorcaro a integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o parlamentar, o conteúdo apresentado pela emissora constrói uma narrativa que tenta vincular indevidamente o atual governo ao caso envolvendo o Banco Master.
Para Correia, a abordagem adotada desconsidera elementos relevantes do histórico do banco e ignora relações de figuras políticas ligadas ao governo anterior com o empresário. O deputado classificou o material como tendencioso e questionou a forma como as informações foram organizadas e exibidas.
“Olha, esse PowerPoint é pior do que aquele do Dallagnol na Lava Jato. Acho que a Globo está com saudade da Lava Jato, está com saudade da ditadura, do autoritarismo. O presidente Lula não tem nada a ver com o Vorcaro”, afirmou.
O parlamentar também descreveu o que considera ter sido o único contato entre Lula e o banqueiro, ressaltando que a interação ocorreu em caráter institucional. “Ele reuniu com ele uma vez e o presidente pediu ao Galípolo, atual presidente do Banco Central, que fizesse uma análise técnica. Resultado, o Galípolo mandou fechar o Banco Master, liquidou o Banco Master, porque estava cheio de roubalheira que veio lá do governo Bolsonaro”, declarou.
Na avaliação do deputado, decisões tomadas durante o governo anterior teriam permitido o funcionamento irregular da instituição financeira. “Vamos lembrar? Foi Roberto Campos Neto, o diretor do Banco Central, indicado por Bolsonaro, quem deu moleza, quem permitiu funcionar esse banco e fez vista grossa para tudo quanto é falcatrua. Depois veio Ciro Nogueira, que quis ampliar, inclusive, o poder de dívida para ajudar o Vorcaro. Veio o governador Ibanez e quis salvar o Vorcaro colocando dinheiro público lá dentro”, disse.
Correia ainda mencionou episódios envolvendo outros agentes políticos. “O Nicolas andando de aviãozinho do Vorcaro para fazer campanha no Bolsonaro. E o Zetel, que é cunhado do Volcaro, deu simplesmente do Banco Máster 5 milhões, 3 milhões para a campanha de Bolsonaro e 2 milhões para a campanha do Zetel”, afirmou.
Ao final, o deputado criticou a associação entre o Partido dos Trabalhadores e o caso investigado. “E vem a Globo misturar o Partido dos Trabalhadores com essa coja de bandido? Sinceramente, viu, Globo? Uma vergonha!”, concluiu.