Rogério Correia critica Campos Neto e liga Banco Master a Bolsonaro

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) comentou o convite feito pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e associou a atuação do ex-dirigente à estruturação do Banco Master.

As declarações foram dadas em entrevista à Sputnik Brasil, antes de reunião da CPMI do INSS, na qual o parlamentar apontou responsabilidades na criação e funcionamento da instituição financeira e fez críticas diretas ao governo Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Correia, Campos Neto teve papel decisivo ao permitir que o banqueiro Daniel Vorcaro assumisse o controle do Banco Master. O deputado também atribuiu ao governo Bolsonaro a responsabilidade pelo contexto que possibilitou a operação do banco.

“O Banco Master chamamos de BolsoMaster; foi feito à imagem e semelhança do governo Bolsonaro. Foi Roberto Campos Neto quem deu a Vorcaro as condições de ter um banco. Vorcaro apresentava elementos muito frágeis de ter um banco, e conduta ilibada é uma das condições fundamentais como pressuposto para uma pessoa ter um banco. E ele não tinha”, afirmou Rogério Correia.