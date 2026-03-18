Especulação em meio à guerra pressiona economia popular, alerta Rogério Correia

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que agentes do mercado estariam se aproveitando do cenário internacional de conflito para obter ganhos financeiros, com efeitos negativos sobre a economia popular. Em post na rede social X, o congressista pontuou que “os especuladores estão aproveitando o clima tenso em função da guerra para tirar proveito da situação, prejudicando a economia popular. Isso é grave.” Desde que os Estados Unidos deram início aos ataques militares contra o Irã, o mercado global de petróleo opera sob pressão intensa. O bloqueio do Estreito de Ormuz — corredor responsável pelo escoamento de cerca de 20% de todo o óleo comercializado no planeta — elevou o barril a patamares acima dos US$ 100, reflexo direto da instabilidade gerada pela ofensiva americana.

A crítica de Rogério Correia se insere em um debate mais amplo sobre os impactos de crises internacionais na economia doméstica, especialmente em países emergentes. Em cenários de guerra ou tensão geopolítica, oscilações cambiais, aumento de preços e volatilidade nos mercados costumam atingir de forma mais intensa as camadas populares.

O parlamentar tem adotado, em diferentes ocasiões, um discurso de alerta sobre fatores externos e internos que, segundo ele, podem afetar a soberania econômica e a estabilidade do país. Em declarações anteriores, ele já havia associado movimentos políticos e econômicos a estratégias de desestabilização mais amplas.

A recente manifestação nas redes sociais reforça a preocupação com os efeitos diretos da especulação sobre o custo de vida e o poder de compra da população, especialmente em momentos de crise internacional, quando pressões sobre preços e juros tendem a se intensificar.

Preços e monitoramento

Mais de 100 Procons estaduais e municipais de todo o Brasil se reuniram na terça-feira (17) com representantes da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) para ampliar as ações de fiscalização do mercado de combustíveis.

O encontro ocorre num momento em que o monitoramento federal do setor já revela distorções significativas: o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Artur Watt, apresentou dados que apontam variações de até 36% nos preços praticados entre os 19 mil postos acompanhados em nove estados e no Distrito Federal — com o litro da gasolina flertando com a casa dos R$ 10 em Ourinhos, no interior de São Paulo.

Essa capacidade de fiscalização foi viabilizada por uma Medida Provisória que delegou à ANP a função de monitorar preços e produtos na rede de abastecimento nacional. Os números coletados também revelam pressão crescente sobre o diesel: o tipo S10, menos poluente, ficou 12% mais caro entre as duas primeiras semanas de março, subindo de R$ 6,15 para R$ 6,89 em média por litro de uma semana para a outra.