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      Refinarias da Petrobras devem operar a 98,5% da capacidade em abril, diz Magda Chambriard

      Estatal busca impulsionar oferta de combustíveis após uma disparada dos preços dos combustíveis no cenário internacional

      Presidente da estatal brasileira Petrobras, Magda Chambriard, fala durante um evento na Refinaria Duque de Caxias, em Duque de Caxias, Brasil 04/07/2025 (Foto: REUTERS/Tita Barros)

      Reuters - As refinarias da Petrobras devem atingir um fator de utilização de 98,5% em abril, enquanto a companhia busca impulsionar sua oferta de combustíveis após uma disparada dos preços dos combustíveis no cenário internacional, afirmou a presidente da petroleira estatal, Magda Chambriard, nesta quarta-feira.

      A executiva acrescentou que, na semana passada, as refinarias da companhia operavam a 97% da capacidade, e que a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, já opera acima de 100%.

      Ao falar a jornalistas em um evento no Rio de Janeiro, a executiva afirmou acreditar que a escalada de conflitos no Oriente Médio, que impulsionou os preços do petróleo e seus derivados, vai se estender para além do que se imaginava.

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