Refinarias da Petrobras devem operar a 98,5% da capacidade em abril, diz Magda Chambriard

Reuters - As refinarias da Petrobras devem atingir um fator de utilização de 98,5% em abril, enquanto a companhia busca impulsionar sua oferta de combustíveis após uma disparada dos preços dos combustíveis no cenário internacional, afirmou a presidente da petroleira estatal, Magda Chambriard, nesta quarta-feira.

A executiva acrescentou que, na semana passada, as refinarias da companhia operavam a 97% da capacidade, e que a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, já opera acima de 100%.

Ao falar a jornalistas em um evento no Rio de Janeiro, a executiva afirmou acreditar que a escalada de conflitos no Oriente Médio, que impulsionou os preços do petróleo e seus derivados, vai se estender para além do que se imaginava.