Confederação de caminhoneiros CNTTL declara apoio a movimento para greve nacional

Reuters - A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), uma das principais entidades que representam caminhoneiros no país, anunciou nesta terça-feira que apoia a mobilização da categoria para uma paralisação nacional nos próximos dias.

"A mobilização é motivada pelos aumentos quase diários nos postos de combustíveis, o que levou os caminhoneiros a se organizarem", disse a CNTTL em comunicado à imprensa.

A entidade citou como pautas prioritárias o fim da emissão de fretes abaixo do piso mínimo; o retorno da aposentadoria especial com 25 anos de contribuição ao INSS; a retomada da distribuição de combustíveis pela Petrobras; e a aplicação de multas, com possível cancelamento de registro para empresas que descumprirem o piso mínimo do frete.