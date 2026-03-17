Governadores ignoram apelo de Lula e mantêm ICMS em meio à alta mundial do petróleo

247 - Os governos estaduais decidiram recusar o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reduzir o ICMS sobre o diesel, em meio à alta internacional do petróleo impulsionada pelas agressões dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. A negativa foi formalizada em nota divulgada nesta terça-feira (17), na qual os estados argumentam que já acumulam perdas significativas de arrecadação e questionam a eficácia da medida para reduzir o preço final ao consumidor, segundo informações da Folha de São Paulo.

No documento, assinado pelo Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal), os governos estaduais afirmam que não consideram adequado assumir novos cortes de receita. “Não é razoável agravar, mais uma vez, com perdas de receita pública relativas ao ICMS estadual o ônus principal de uma política de contenção de preços cujo resultado final depende de múltiplas variáveis alheias à atuação dos estados”, diz o texto.

O pedido de redução do ICMS foi apresentado pelo governo federal na última quinta-feira (12), durante o anúncio de um pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis. Entre as ações, o Planalto decidiu zerar PIS/Cofins sobre o diesel e criar uma subvenção de R$ 0,64 por litro para produtores e importadores.

A pressão por redução do imposto estadual também foi reforçada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que destacou o peso do ICMS no preço final. “O governo federal fez sua parte”, afirmou. “Temos que aplaudir, mas o grande tributo sobre o combustível é o ICMS".

Atualmente, o ICMS sobre o diesel corresponde a cerca de R$ 1,17 por litro, o equivalente a aproximadamente 19% do preço final antes da isenção de tributos federais. Apesar disso, os estados sustentam que já enfrentam perdas acumuladas expressivas desde as reduções de impostos promovidas durante o governo Jair Bolsonaro (PL), em 2022.

Segundo o Comsefaz, a arrecadação dos estados e do Distrito Federal sofreu impacto de R$ 189 bilhões desde então. “Já vêm suportando, há anos, os efeitos severos dessas alterações, que produziram perdas bilionárias estruturais de arrecadação, com impacto direto sobre a capacidade financeira dos entes subnacionais”, afirma o documento.

Os governos estaduais também argumentam que o governo federal dispõe de instrumentos para compensar eventuais perdas, como o aumento da arrecadação de royalties decorrente da alta do petróleo e a criação de um imposto temporário sobre exportações de petróleo.

Outro ponto destacado pelos estados é a falta de repasse integral das reduções de preços ao consumidor final por parte de distribuidoras e postos. A nota cita dados do Ineep (Instituto de Estudos Estratégicos em Petróleo, Gás e Biocombustíveis) para ilustrar o problema. “Em três anos, o preço da gasolina caiu 16% nas refinarias, mas subiu 27% nas bombas”, aponta o texto. “O que evidencia, de forma objetiva, que reduções de parcelas de custo não necessariamente se convertem em alívio proporcional ao consumidor final".

A crítica às distribuidoras e postos também tem sido feita pelo governo federal e pela Petrobras. Ainda assim, especialistas apontam que os próprios estados contribuíram para a alta recente, já que as alíquotas do ICMS subiram cerca de R$ 0,22 por litro desde 2023, quando o imposto passou a ter valor fixo em reais por litro e reajustes anuais padronizados em todo o país.