Reino Unido pode racionar combustível se transporte no Estreito de Ormuz não for normalizado nas próximas semanas

247 - O Reino Unido pode restringir a compra de combustível pela população caso o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz não seja retomado nas próximas semanas. Segundo declarações de Nick Butler, ex-chefe de estratégia da petrolífera BP, o governo britânico pode adotar medidas de racionamento para assegurar o fornecimento a setores considerados prioritários, como saúde, educação e transporte. As informações são da RT Brasil.

Butler afirmou que a interrupção no fluxo pelo estreito retira cerca de 20 milhões de barris de petróleo do mercado global, o equivalente a aproximadamente um quinto da demanda mundial, e avaliou que o impacto será mais intenso no Reino Unido. Segundo ele, o governo terá de priorizar o abastecimento de setores essenciais, como alimentação, hospitais, escolas e transporte, o que, na prática, implicará racionamento, que também deverá atingir a população que depende do petróleo no dia a dia, em casa e no uso de veículos.

O consumo diário de petróleo no Reino Unido gira em torno de 1,4 milhão de barris, sendo que menos da metade desse volume é produzido internamente. Esse cenário amplia a vulnerabilidade do país diante de interrupções no fornecimento internacional.