Trump diz que ajuda ao Estreito de Ormuz está “a caminho”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma ajuda destinada ao Estreito de Ormuz está “a caminho”, indicando uma possível ação em andamento na região, considerada uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo.

A informação foi divulgada pela emissora Al Jazeera, que destacou a declaração de Trump sem detalhar o tipo de apoio mencionado nem os desdobramentos imediatos da medida.

A fala ocorre em meio à relevância geopolítica do Estreito de Ormuz, ponto crucial para o comércio global de energia e frequentemente associado a tensões internacionais. A declaração do presidente norte-americano sugere movimentações relacionadas à segurança ou à estabilidade na área, embora não tenham sido fornecidos detalhes adicionais sobre a natureza da ajuda anunciada.

Trump também expressou frustração com aliados por não participarem da missão no Estreito de Ormuz, indicando insatisfação com o nível de engajamento internacional na iniciativa.

Até o momento, não há informações complementares sobre prazos, objetivos específicos ou eventuais atores envolvidos na iniciativa mencionada pelo presidente dos Estados Unidos.