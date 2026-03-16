Irã alerta para consequências sem precedentes em caso de ataque à ilha de Kharg

247 - O comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, afirmou nesta segunda-feira (16) que um eventual ataque à ilha de Kharg poderia provocar impactos graves no mercado global de energia. Segundo ele, uma ação militar contra a área estratégica teria consequências sem precedentes para os preços do petróleo e para a distribuição mundial de energia. As informações são da RT Brasil.

O militar declarou que qualquer ofensiva contra a ilha poderia alterar significativamente o equilíbrio energético internacional, devido ao papel central da instalação nas exportações de petróleo iraniano. Em publicação nas redes sociais, Tangsiri escreveu: “Eles testaram o Irã com o Estreito de Ormuz”.

O comandante acrescentou que um ataque à ilha poderia gerar efeitos ainda mais amplos do que tensões registradas anteriormente na região. “Se o controle estratégico do Estreito mudou os preços do petróleo para eles, um ataque a Kharg criaria uma situação ainda mais séria e sem precedentes para os preços e distribuição de energia no mundo”, afirmou.

Declaração de Trump

Em entrevista por telefone à PBS News, nesta segunda-feira (16), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou novas ameaças relacionadas à ilha iraniana de Kharg. Ele afirmou que o local “Está fora de serviço, exceto pelos oleodutos que deixei lá. Eu não queria que atacassem os oleodutos porque, você sabe, levará anos de trabalho para reconstruí-los”. O mandatário também indicou que poderá voltar a agir contra a infraestrutura da região.

Trump alertou ainda para a possibilidade de novos ataques à ilha. “Eu disse a eles abertamente: ‘Vou dar uma surra’”, declarou. Ele acrescentou que determinou que áreas próximas às instalações petrolíferas não fossem bombardeadas, em um raio de aproximadamente 100 metros, afirmando: “O ataque nem sequer chegou perto”, e ressaltando que a reconstrução da infraestrutura demandaria grande esforço.

Na semana passada, o presidente dos EUA anunciou que forças estadunidenses teriam “destruído completamente todos os alvos militares” na ilha de Kharg. A Guarda Revolucionária do Irã informou, por sua vez, que a infraestrutura petrolífera da ilha não sofreu danos após a operação.

Importância estratégica da ilha

A ilha de Kharg concentra uma das estruturas mais importantes para a exportação de petróleo iraniano. Estimativas indicam que cerca de 90% das vendas externas de petróleo do país são administradas a partir do terminal localizado no local. Situada a aproximadamente 25 quilômetros da costa do Irã, ao norte do Golfo Pérsico, a ilha opera como terminal de exportação desde a década de 1960.

Nos primeiros dias da atual agressão militar envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, o terminal chegou a operar com cerca de 1,5 milhão de barris por dia, volume superior à produção total de diversos países integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).