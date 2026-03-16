Trump vira piada nas redes após pedir ajuda para abrir o Estreito de Ormuz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se alvo de críticas e piadas nas redes sociais após pedir apoio de outros países para ajudar a garantir o controle e a segurança do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do comércio global de petróleo. A repercussão ocorreu depois que vídeos e mensagens circularam na internet sugerindo que Washington estaria buscando auxílio internacional para manter a navegação na região em meio à escalada do conflito com o Irã.

Publicações viralizadas nas plataformas digitais ironizaram a situação, com usuários afirmando que o governo norte-americano estaria “implorando” por ajuda para lidar com a crise no estreito. Um vídeo divulgado por perfis ligados ao Irã também circulou amplamente nas redes, reforçando a narrativa de que os Estados Unidos estariam enfrentando dificuldades para consolidar apoio militar externo.

Nos bastidores diplomáticos, autoridades do governo americano intensificaram uma ofensiva para reunir aliados em torno de uma possível coalizão destinada a proteger o tráfego marítimo no estreito. No entanto, ainda há incerteza sobre quais governos aceitariam participar ou quando um anúncio oficial poderá ser feito.

A iniciativa de Trump enfrenta cautela inclusive entre aliados tradicionais de Washington. Autoridades de diversos países avaliam que enviar forças militares para a região poderia ampliar a tensão em um momento em que confrontos entre forças americanas, israelenses e iranianas ainda estão em andamento.