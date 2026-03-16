Segurança no Estreito de Ormuz exige diplomacia, não navios de guerra, afirma Global Times

247 - A segurança do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta para o transporte de energia, voltou ao centro do debate geopolítico internacional após um apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que países aliados enviem navios de guerra à região. A via marítima, com cerca de 50 quilômetros de largura, concentra uma parcela significativa do fluxo global de petróleo e gás natural.

A análise foi publicada pelo jornal Global Times, que examina as implicações da proposta apresentada por Trump no último sábado. Em publicação na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos defendeu que países como China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido participem da patrulha naval no Estreito de Ormuz, sob o argumento de que essas nações dependem da passagem para garantir seus suprimentos energéticos.

Segundo Trump, por se beneficiarem do tráfego na região, esses países deveriam também compartilhar a responsabilidade de manter a rota aberta e segura. A declaração gerou ampla repercussão internacional e levantou questionamentos sobre se a proposta representa, de fato, uma cooperação internacional ou uma tentativa de dividir os riscos de um conflito já em curso.

Estreito estratégico para o comércio global

Apesar de sua extensão relativamente curta, o Estreito de Ormuz tem enorme importância estratégica. A região conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é responsável pelo escoamento de grandes volumes de petróleo exportados por países do Oriente Médio. Qualquer interrupção nesse corredor marítimo teria impactos imediatos sobre os mercados energéticos e a economia global.

Caso o Irã decidisse bloquear a passagem, as consequências não afetariam apenas os Estados Unidos. Países importadores de energia em todo o mundo sofreriam os efeitos de uma possível interrupção no fornecimento.

No entanto, a análise do Global Times aponta que a tensão atual na região não decorre da ausência de forças militares, mas sim do conflito em andamento envolvendo o Irã.

China critica escalada militar

Durante contatos telefônicos com ministros das Relações Exteriores do Kuwait, Bahrein, Paquistão e Catar, o chanceler chinês Wang Yi comentou diretamente a situação.

Ele afirmou: "Esta é uma guerra que não deveria ter acontecido – é uma guerra que não beneficia ninguém".

Wang Yi também criticou as ações militares realizadas durante negociações em andamento entre Washington e Teerã. Segundo ele, "sem a autorização da ONU, os EUA e Israel atacaram o Irã no processo das negociações em curso entre EUA e Irã, o que viola claramente o direito internacional".

Para Pequim, a crise no Estreito de Ormuz está ligada diretamente ao conflito militar em andamento e não à falta de presença naval na região.

Risco de escalada militar

Especialistas alertam que a presença simultânea de forças navais de diversas potências em uma área de alta tensão pode ampliar os riscos de incidentes militares. Em um cenário assim, qualquer ataque ou erro de cálculo poderia desencadear uma escalada difícil de controlar.

A história recente do Oriente Médio reforça esse alerta. Intervenções militares lideradas pelos Estados Unidos em países como Iraque, Líbia, Afeganistão e Síria foram frequentemente justificadas com promessas de estabilidade e segurança, mas acabaram deixando cenários de instabilidade prolongada.

Nesse contexto, a crise atual no Estreito de Ormuz é vista como resultado acumulado de décadas de decisões políticas e estratégicas na região.

A posição do Irã

A ameaça de Teerã de fechar o estreito é considerada, segundo a análise, uma medida de dissuasão extrema. Isso porque o próprio Irã depende da mesma rota marítima para exportar seu petróleo.

Assim, caso o conflito seja encerrado, a pressão sobre a passagem marítima tenderia a diminuir.

Diferença de abordagens

O debate internacional evidencia também um contraste entre estratégias diplomáticas. Enquanto Washington questiona quais países estariam dispostos a enviar navios de guerra à região, Pequim enfatiza a necessidade de interromper o conflito.

Wang Yi reiterou que a solução passa pelo retorno imediato às negociações.

Segundo ele, todas as partes devem voltar à mesa de diálogo o mais rápido possível, resolver suas diferenças por meio de conversas em pé de igualdade e trabalhar pela segurança comum.

O chanceler também defendeu que grandes potências ajam com responsabilidade e contribuam de forma positiva para a paz e o desenvolvimento no Oriente Médio.

Diplomacia como caminho

A análise conclui que o envio de mais forças militares dificilmente produzirá estabilidade duradoura na região. A segurança do Estreito de Ormuz, argumenta o texto, depende menos do número de navios de guerra presentes e mais da capacidade das potências internacionais de reduzir as tensões e interromper o conflito.

Nesse cenário, a retomada das negociações e o avanço de soluções diplomáticas são apontados como fatores decisivos para garantir a estabilidade de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo.