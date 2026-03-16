Ministro alemão diz que Otan não deve assumir responsabilidade pela segurança do Estreito de Ormuz
Declaração de Johann Wadephul ocorreu antes de reunião de ministros da União Europeia em Bruxelas
247 - A Alemanha afirmou nesta segunda-feira (16) que não considera adequado que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assuma a responsabilidade pela segurança do Estreito de Ormuz. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores alemão, Johann Wadephul. O posicionamento foi apresentado pouco antes de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da União Europeia realizada em Bruxelas, segundo a CNN Brasil.
Durante a declaração, Wadephul afirmou que o governo alemão não enxerga a aliança militar ocidental desempenhando um papel direto na gestão da segurança da rota marítima estratégica. O ministro declarou que Berlim não vê a Otan "assumindo a responsabilidade" pelo Estreito de Ormuz, uma das principais passagens marítimas para o comércio global de energia.
A manifestação do governo alemão ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a aliança militar poderia enfrentar um "futuro muito ruim" caso os países aliados não oferecessem apoio diante das agressões estadunidenses e de Israel contra o Irã.
Wadephul também afirmou que o governo alemão defende a aplicação de sanções contra os responsáveis pelo bloqueio da passagem marítima. O Estreito de Ormuz é considerado uma rota estratégica para o transporte marítimo internacional e sua segurança tem sido tema de debate entre países ocidentais diante das tensões na região.