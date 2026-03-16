Ministro alemão diz que Otan não deve assumir responsabilidade pela segurança do Estreito de Ormuz

247 - A Alemanha afirmou nesta segunda-feira (16) que não considera adequado que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assuma a responsabilidade pela segurança do Estreito de Ormuz. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores alemão, Johann Wadephul. O posicionamento foi apresentado pouco antes de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da União Europeia realizada em Bruxelas, segundo a CNN Brasil.

Durante a declaração, Wadephul afirmou que o governo alemão não enxerga a aliança militar ocidental desempenhando um papel direto na gestão da segurança da rota marítima estratégica. O ministro declarou que Berlim não vê a Otan "assumindo a responsabilidade" pelo Estreito de Ormuz, uma das principais passagens marítimas para o comércio global de energia.

A manifestação do governo alemão ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a aliança militar poderia enfrentar um "futuro muito ruim" caso os países aliados não oferecessem apoio diante das agressões estadunidenses e de Israel contra o Irã.

Wadephul também afirmou que o governo alemão defende a aplicação de sanções contra os responsáveis pelo bloqueio da passagem marítima. O Estreito de Ormuz é considerado uma rota estratégica para o transporte marítimo internacional e sua segurança tem sido tema de debate entre países ocidentais diante das tensões na região.