Porta-voz do Parlamento do Irã ironiza declarações de "vitória" feitas por Trump

247 - O porta-voz do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, ironizou neste domingo (15) as repetidas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou diversas vezes que Washington já teria "vencido" o conflito contra o país persa. As declarações foram publicadas em uma postagem na rede social X, segundo a RT Brasil. "[Trump] disse que nos 'derrotou' nove vezes nas últimas duas semanas. Que piada!", escreveu o parlamentar.

Mohammad Bagher Ghalibaf afirmou que Trump tem proclamado vitória mesmo com a guerra ainda em andamento. O porta-voz do Parlamento reagiu às declarações mais recentes do presidente estadunidense, que voltou a afirmar que o Irã teria sido derrotado e que suas capacidades militares teriam sido destruídas.

A crítica ocorre em meio a declarações contraditórias feitas por integrantes do governo dos EUA sobre o andamento das agressões contra o Irã. Nos últimos dias, autoridades de Washington têm alternado entre afirmar que a ofensiva está apenas começando e anunciar que os objetivos militares já teriam sido alcançados.

Declarações divergentes

No sábado (8), o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que a ofensiva militar contra o Irã estava apenas no início. Já no domingo (9), Trump fez declarações consideradas contraditórias ao afirmar que a guerra estaria "virtualmente encerrada", ao mesmo tempo em que descreveu a ofensiva como "apenas o começo".

O presidente também declarou que os Estados Unidos já haviam vencido "de muitas maneiras, mas não o suficiente", classificando a operação militar como uma "excursão de curto prazo". Apesar das divergências nas mensagens públicas, a Casa Branca continua divulgando balanços sobre os resultados das operações militares.

No sábado (14), a porta-voz Karoline Leavitt afirmou que os Estados Unidos realizaram milhares de ataques contra alvos no território iraniano. "Aniquilamos completamente a marinha do regime iraniano, eliminamos quase toda a sua ameaça de mísseis balísticos. [...] Atacamos mais de 6 mil alvos em todo o país. E continuaremos esta missão até que todos os objetivos estabelecidos pelo presidente Trump e pelo secretário de Guerra sejam plenamente cumpridos", declarou.

As declarações ocorrem enquanto autoridades dos Estados Unidos e de Israel continuam mencionando a possibilidade de uma agressão de grande escala contra o Irã, descrito por integrantes da administração estadunidense como uma ofensiva "sem precedentes".