247 - A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã provocou uma escalada significativa da violência no Oriente Médio, segundo afirmou o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya. A avaliação foi apresentada em entrevista ao jornal sérvio Politika.

Nebenzya afirmou que o impacto da ofensiva já se reflete em elevado número de vítimas e na destruição de estruturas essenciais. O diplomata atribuiu diretamente aos dois países a intensificação do conflito na região.

Durante a entrevista, o embaixador declarou que os efeitos da ofensiva militar são severos e já resultaram em perdas humanas expressivas. “A realidade é que o número de mortos pela agressão conjunta dos EUA e de Israel contra o Irã chega às centenas, e instalações críticas de infraestrutura civil estão sofrendo danos irreparáveis. De fato, Washington e Tel Aviv provocaram um aumento sem precedentes da violência no Oriente Médio”, afirmou Nebenzya.

A operação militar contra o Irã foi iniciada em 28 de fevereiro, quando forças dos Estados Unidos e de Israel lançaram ataques contra alvos no território iraniano. Grandes centros urbanos, incluindo a capital Teerã, foram atingidos durante a ofensiva.

A Casa Branca alegando a existência de ameaças relacionadas ao desenvolvimento de armas nucleares e de sistemas de mísseis pelo Irã.

Após os ataques, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou uma operação de retaliação. A ofensiva iraniana teria como alvo instalações em Israel e também bases militares americanas localizadas em diversos países da região, entre eles Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.