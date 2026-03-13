Representante da Rússia na ONU critica agressões dos EUA ao Irã: "a blitzkrieg fracassou"

247 - O representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vassily Nebenzya, afirmou que a estratégia militar dos Estados Unidos em relação ao Irã fracassou. Segundo o diplomata, os objetivos atribuídos à ofensiva não foram alcançados. "A blitzkrieg fracassou, o regime iraniano, como eles o chamam, não colapsou, o povo não se revoltou contra ele. Parece que não há uma saída estratégica para os EUA nesse jogo", declarou em entrevista nesta sexta-feira (13). As informações são da RT Brasil.

Nebenzya destacou ainda que a situação permanece grave e reiterou o posicionamento de Moscou em favor de uma solução negociada. "Não sou vidente, mas a situação é realmente grave e estamos pedindo uma solução política e diplomática. Aqueles que, quando votaram, não apoiaram nossa resolução assumem responsabilidade. Simples assim", afirmou.

Resolução no Conselho de Segurança

Durante a entrevista, Nebenzya também criticou o conceito de "ordem internacional baseada em regras", argumentando que o termo estaria relacionado a uma interpretação seletiva do direito internacional. O representante russo já havia classificado como "teste decisivo" a votação de uma resolução sobre o Oriente Médio no Conselho de Segurança da ONU.

Segundo ele, a Rússia ficou insatisfeita com a rejeição de um projeto de resolução que pedia cessar-fogo imediato. Em vez disso, foi aprovada uma proposta que exigia que o Irã interrompesse ataques contra países árabes, sem menção às ações dos Estados Unidos e de Israel. Na votação, Rússia e China se abstiveram.

Nebenzya afirmou ainda que alguns países não demonstraram disposição para adotar a decisão defendida por Moscou. "Infelizmente, alguns colegas não encontraram força e sabedoria para tomar a única decisão correta. E alguns fizeram isso deliberadamente. Para eles, o principal é marchar no mesmo passo do 'irmão mais velho' e obedecer a todas as suas ordens", declarou.