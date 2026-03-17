Guarda Revolucionária iraniana conseguiu arrastar os EUA para um conflito assimétrico, afirma especialista

247 - A atuação da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) no Estreito de Ormuz tem ampliado a dimensão estratégica do conflito envolvendo os Estados Unidos, ao transformar a disputa em um confronto assimétrico com potencial de longa duração. A avaliação é de Andreas Krieg, professor associado do King’s College London.

Segundo informações divulgadas pela Al Jazeera, a estratégia iraniana se baseia no uso de sua posição geográfica privilegiada para exercer pressão sobre rotas energéticas globais e, consequentemente, sobre a economia internacional e os próprios Estados Unidos.

De acordo com Krieg, a IRGC busca prolongar o confronto ao apostar em uma lógica de desgaste. “O que eles [IRGC] estão tentando fazer é jogar um jogo de resistência”, afirmou o especialista em entrevista à emissora.

O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais críticos para o transporte de petróleo no mundo, sendo responsável por uma parcela significativa do fluxo energético global. Ao controlar a margem norte dessa passagem estratégica, o Irã amplia sua capacidade de influência sobre mercados internacionais.

Krieg destaca que essa posição geográfica é o principal trunfo de Teerã. “A forma mais potente de alavancagem que o Irã pode extrair vem de sua geografia, o fato de controlar a margem norte de um dos mais importantes, se não o mais importante, gargalo energético do mundo”, explicou.

A utilização desse controle, segundo o analista, permite ao Irã pressionar tanto os Estados Unidos quanto a economia global. “A IRGC está usando essa alavancagem para extrair concessões da economia global e dos EUA… também mostrando que poderia continuar fazendo isso por um período indefinido”, disse.

Ainda segundo Krieg, essa estratégia torna difícil uma resposta rápida por parte de potências militares tradicionais. “Isso torna impossível para um ator estatal convencional ou militar resolver a situação tão rapidamente quanto Trump e outros estão sugerindo”, afirmou, referindo-se ao presidente dos Estados Unidos.

A análise indica que, ao evitar um confronto direto de grande escala e apostar em ações de impacto econômico e logístico, o Irã busca ampliar sua capacidade de resistência e prolongar o conflito, impondo custos crescentes aos seus adversários.