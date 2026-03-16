Trump classifica Irã como "tigre de papel" enquanto país persa reage às agressões dos EUA e Israel

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (16) que o Irã "agora é um tigre de papel", durante um almoço com integrantes do conselho do Kennedy Center, realizado na Casa Branca. A expressão utilizada pelo mandatário tem origem chinesa e é empregada para descrever alguém ou algo que aparenta grande força, mas que, na prática, se mostra frágil diante de desafios ou ameaças. As informações são da RT Brasil.

Ao comentar a situação, Trump afirmou: “Digo que não importaria se você fosse ou não o alvo, porque estamos diante de um tigre de papel”. Ele acrescentou: “Há duas semanas não era um tigre de papel. Agora é um tigre de papel”. Apesar das declarações, o Irã tem realizado ações militares recentes na região, com uso de tecnologia avançada. No domingo (15), segundo a imprensa regional, o país utilizou pela primeira vez desde o início da escalada os mísseis Sejjil-2, com alcance superior a 2.000 quilômetros.

Em declarações anteriores, Trump afirmou que o conflito armado com o Irã não teria longa duração. No entanto, fontes citadas pelo portal Axios indicaram que o presidente não poderia retirar os Estados Unidos da operação militar iniciada contra o país, mesmo que desejasse, enquanto o fluxo de petróleo permanecesse bloqueado em razão do fechamento do estreito de Ormuz por Teerã.