Governo avalia pedir indenizações contra postos e distribuidoras por aumentos abusivos no preço do diesel

247 - O governo federal avalia recorrer à Justiça para conter a alta do preço do diesel no país, com a possibilidade de acionar distribuidoras e postos de combustíveis por supostos aumentos abusivos. A medida integra uma estratégia mais ampla para enfrentar a pressão nos preços do setor.

De acordo com a coluna da jornalista Julia Duailib, do G1, a iniciativa está sob análise da Advocacia-Geral da União (AGU), que estuda a apresentação de ações por danos morais e materiais coletivos. O entendimento é de que parte dos reajustes não encontra justificativa nas condições de mercado.

Investigação e suspeita de especulação

Além da via judicial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou o acionamento da Polícia Federal (PF) para investigar a formação de cartel de preços do diesel. A apuração busca identificar possíveis práticas irregulares ou movimentos especulativos no setor. A suspeita do Palácio do Planalto é que haja elevação artificial dos preços, o que estaria impactando diretamente consumidores e setores produtivos dependentes do combustível.

Articulação com estados e impacto do ICMS

O governo também tenta avançar em negociações com os estados em torno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que influencia o valor final dos combustíveis. A intenção é encontrar alternativas que aliviem o custo do diesel no curto prazo.

Cenário internacional pressiona preços

Entre os fatores apontados para a alta dos combustíveis está o contexto internacional, especialmente a tensão envolvendo Estados Unidos e Irã, que afeta a distribuição global de petróleo. Esse cenário contribui para a elevação dos preços da commodity e seus derivados.

Internamente, o aumento do diesel é visto como um potencial foco de desgaste político. O governo teme que a escalada de preços se transforme em um tema sensível no debate público, com impacto direto no cenário eleitoral de 2026.