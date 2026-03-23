Globo se desculpa por PowerPoint que tentou jogar o caso Master no colo de Lula (vídeo)

247 - A jornalista Andréia Sadi, no Estúdio I da GloboNews, pediu desculpas, nesta segunda-feira (23), ao público pela exibição de um PowerPoint sobre o caso Master. O material foi apresentado ao público na última sexta-feira (20) e associava, sem provas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao escândalo envolvendo o ex-dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro.

Segundo Sadi, "o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações". Ela explicou que a apresentação acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de incluir outros nomes que ainda estão sob análise da Polícia Federal ou que, segundo as informações apuradas até o momento, podem ser considerados não republicanos.

Globo se desculpa pelo PowerPoint que tentou jogar o caso Master no colo de Lula e do PT. pic.twitter.com/oE3iB9yDWD — Brasil 247 (@brasil247) March 23, 2026

A jornalista também ressaltou que a arte exibida não trouxe todos os envolvidos já tornados públicos. "Não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro", afirmou.

Diante da apresentação incompleta, Sadi afirmou que a GloboNews segue comprometida com os princípios editoriais do canal e pediu desculpas ao público. "Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas", concluiu.