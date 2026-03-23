CPMI tenta ouvir ex-noiva de Vorcaro e avalia condução coercitiva

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS enfrenta dificuldades para localizar a empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro, que deveria prestar depoimento nesta segunda-feira (23). Diante da ausência e da impossibilidade de contato, integrantes da cúpula da comissão já discutem alternativas para garantir que ela seja ouvida, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Uma das medidas em análise é a solicitação de condução coercitiva de Graeff, caso ela não apresente justificativa considerada válida para não comparecer à oitiva.

De acordo com interlocutores do presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), a adoção dessa medida dependerá da ausência de explicações formais por parte da influenciadora. Martha Graeff reside atualmente em Miami, nos Estados Unidos, o que tem dificultado sua localização e eventual comparecimento à comissão.

A empresária ganhou notoriedade após o vazamento de conversas com Daniel Vorcaro, nas quais são mencionados encontros com autoridades da República. O conteúdo dessas mensagens despertou o interesse da CPMI, que busca esclarecer possíveis irregularidades relacionadas ao tema investigado.

Inicialmente, a expectativa da comissão era ouvir Graeff entre os últimos depoentes, já que a CPMI do INSS se aproxima do encerramento de seus trabalhos, previsto para os próximos dias, conforme o prazo de funcionamento estabelecido.

Ainda existe a possibilidade de prorrogação das atividades da comissão. A cúpula da CPMI aguarda uma eventual decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, sobre o pedido de extensão dos trabalhos, mesmo diante da resistência do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP).