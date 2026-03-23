Governistas articulam relatório alternativo de 800 páginas na CPMI do INSS em confronto com parecer da direita
Base do governo prepara documento paralelo para rebater relatório de Alfredo Gaspar, que prevê mais de 5 mil páginas e cerca de 200 pedidos de indiciamento
247 – A reta final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será marcada por um choque direto entre a base governista e a oposição. Parlamentares alinhados ao governo articulam a apresentação de um relatório alternativo, com mais de 800 páginas, para fazer frente ao parecer oficial do relator, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), que deve propor o indiciamento de integrantes do Executivo.
Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, o relatório paralelo foi concebido como resposta política e técnica ao documento de Gaspar, que, de acordo com relatos feitos a aliados, terá mais de 5 mil páginas e cerca de 200 indiciados. Ao veículo, o deputado afirmou que seu parecer não será guiado por motivações partidárias, mas por “técnica e provas”.
A expectativa é de que o texto oficial seja apresentado aos integrantes da comissão na quarta-feira, 25 de março, e submetido à votação no dia seguinte, 26 de março, data prevista para o encerramento dos trabalhos do colegiado. Nesse ambiente de forte polarização, o relatório alternativo dos governistas surge como tentativa de registrar uma interpretação divergente sobre os fatos investigados e de impedir que a narrativa final da CPMI fique inteiramente sob controle da direita.
Disputa política marca a reta final da CPMI
Desde sua instalação, a CPMI do INSS foi atravessada por uma disputa política intensa entre governo e oposição. A tensão não se limitou às reuniões formais da comissão, mas se estendeu aos bastidores, onde ambos os campos passaram a medir força na definição dos rumos da investigação e no controle da narrativa pública sobre o caso.
Esse embate ficou evidente logo na montagem da estrutura de comando do colegiado. A oposição conseguiu se articular para emplacar o senador Carlos Viana (Podemos-MG) na presidência da comissão e Alfredo Gaspar na relatoria, apesar da resistência de aliados do governo, que defendiam outros nomes para os postos centrais da CPMI.
A escolha desses cargos foi decisiva para o ambiente que se consolidaria ao longo dos trabalhos. Com a presidência e a relatoria sob influência da oposição, a base governista passou a denunciar desequilíbrio na condução da comissão, apontando que as decisões adotadas no colegiado frequentemente reforçavam uma linha de confronto político com o governo do presidente Lula.
Relatório paralelo tenta contrapor versão do relator
A elaboração de um documento alternativo com mais de 800 páginas mostra que os governistas não pretendem apenas registrar discordâncias pontuais, mas construir uma contestação ampla ao relatório principal. A iniciativa busca responder tanto ao conteúdo do parecer de Gaspar quanto ao peso político que ele pode adquirir na fase final da comissão.
O relator, por sua vez, vem sinalizando que seu documento terá grande volume e amplo alcance. A previsão de um texto com mais de 5 mil páginas e aproximadamente 200 indiciados indica a intenção de apresentar uma peça robusta, com forte repercussão política e institucional.
Ao afirmar ao Metrópoles que o relatório não terá paixões políticas e se baseará em “técnica e provas”, Gaspar procura sustentar a ideia de que seu parecer será estritamente ancorado nos elementos colhidos ao longo da investigação. Ainda assim, a reação da base do governo demonstra que essa versão está longe de ser consensual dentro da CPMI.
Na prática, a existência de dois documentos com leituras distintas sobre os fatos evidencia o grau de fratura política que marcou os trabalhos da comissão. Em vez de uma conclusão convergente, a CPMI caminha para um encerramento sob disputa aberta, em que até o relatório final será objeto de confronto entre campos opostos.
Figuras conhecidas podem entrar na lista de indiciamentos
Entre os nomes que passaram a circular no radar da comissão estão personagens de forte exposição pública. De acordo com a reportagem, há expectativa de que figuras midiáticas também possam ser alvo de pedidos de indiciamento. Um dos nomes mencionados é o do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
A eventual inclusão de personagens com visibilidade pública tende a ampliar o impacto político e midiático do relatório final. Isso porque a CPMI já vinha sendo acompanhada não apenas por seu conteúdo investigativo, mas também pelo potencial de produzir fatos políticos de grande repercussão.
Com a proximidade da votação do parecer e o término dos trabalhos do colegiado, cresce a atenção sobre quem efetivamente será incluído no texto do relator e sobre o teor da contestação que os governistas pretendem formalizar em seu relatório alternativo.