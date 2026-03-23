Governistas articulam relatório alternativo de 800 páginas na CPMI do INSS em confronto com parecer da direita

247 – A reta final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será marcada por um choque direto entre a base governista e a oposição. Parlamentares alinhados ao governo articulam a apresentação de um relatório alternativo, com mais de 800 páginas, para fazer frente ao parecer oficial do relator, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), que deve propor o indiciamento de integrantes do Executivo.

Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, o relatório paralelo foi concebido como resposta política e técnica ao documento de Gaspar, que, de acordo com relatos feitos a aliados, terá mais de 5 mil páginas e cerca de 200 indiciados. Ao veículo, o deputado afirmou que seu parecer não será guiado por motivações partidárias, mas por “técnica e provas”.

A expectativa é de que o texto oficial seja apresentado aos integrantes da comissão na quarta-feira, 25 de março, e submetido à votação no dia seguinte, 26 de março, data prevista para o encerramento dos trabalhos do colegiado. Nesse ambiente de forte polarização, o relatório alternativo dos governistas surge como tentativa de registrar uma interpretação divergente sobre os fatos investigados e de impedir que a narrativa final da CPMI fique inteiramente sob controle da direita.

Disputa política marca a reta final da CPMI

Desde sua instalação, a CPMI do INSS foi atravessada por uma disputa política intensa entre governo e oposição. A tensão não se limitou às reuniões formais da comissão, mas se estendeu aos bastidores, onde ambos os campos passaram a medir força na definição dos rumos da investigação e no controle da narrativa pública sobre o caso.

Esse embate ficou evidente logo na montagem da estrutura de comando do colegiado. A oposição conseguiu se articular para emplacar o senador Carlos Viana (Podemos-MG) na presidência da comissão e Alfredo Gaspar na relatoria, apesar da resistência de aliados do governo, que defendiam outros nomes para os postos centrais da CPMI.

A escolha desses cargos foi decisiva para o ambiente que se consolidaria ao longo dos trabalhos. Com a presidência e a relatoria sob influência da oposição, a base governista passou a denunciar desequilíbrio na condução da comissão, apontando que as decisões adotadas no colegiado frequentemente reforçavam uma linha de confronto político com o governo do presidente Lula.

Relatório paralelo tenta contrapor versão do relator

A elaboração de um documento alternativo com mais de 800 páginas mostra que os governistas não pretendem apenas registrar discordâncias pontuais, mas construir uma contestação ampla ao relatório principal. A iniciativa busca responder tanto ao conteúdo do parecer de Gaspar quanto ao peso político que ele pode adquirir na fase final da comissão.

O relator, por sua vez, vem sinalizando que seu documento terá grande volume e amplo alcance. A previsão de um texto com mais de 5 mil páginas e aproximadamente 200 indiciados indica a intenção de apresentar uma peça robusta, com forte repercussão política e institucional.

Ao afirmar ao Metrópoles que o relatório não terá paixões políticas e se baseará em “técnica e provas”, Gaspar procura sustentar a ideia de que seu parecer será estritamente ancorado nos elementos colhidos ao longo da investigação. Ainda assim, a reação da base do governo demonstra que essa versão está longe de ser consensual dentro da CPMI.

Na prática, a existência de dois documentos com leituras distintas sobre os fatos evidencia o grau de fratura política que marcou os trabalhos da comissão. Em vez de uma conclusão convergente, a CPMI caminha para um encerramento sob disputa aberta, em que até o relatório final será objeto de confronto entre campos opostos.

Figuras conhecidas podem entrar na lista de indiciamentos

Entre os nomes que passaram a circular no radar da comissão estão personagens de forte exposição pública. De acordo com a reportagem, há expectativa de que figuras midiáticas também possam ser alvo de pedidos de indiciamento. Um dos nomes mencionados é o do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A eventual inclusão de personagens com visibilidade pública tende a ampliar o impacto político e midiático do relatório final. Isso porque a CPMI já vinha sendo acompanhada não apenas por seu conteúdo investigativo, mas também pelo potencial de produzir fatos políticos de grande repercussão.

Com a proximidade da votação do parecer e o término dos trabalhos do colegiado, cresce a atenção sobre quem efetivamente será incluído no texto do relator e sobre o teor da contestação que os governistas pretendem formalizar em seu relatório alternativo.