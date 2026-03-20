Damares cobra presença de Galípolo e Campos Neto na CPMI do INSS

247 - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), integrante da CPMI do INSS, afirmou que pretende ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ex-presidente da instituição Roberto Campos Neto para esclarecer possíveis falhas na fiscalização do sistema financeiro nacional. A iniciativa ocorre após suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master, que poderiam ter sido facilitadas por brechas regulatórias.

A própria CPMI aprovou, na quinta-feira (19), requerimentos de convite para que Galípolo e Campos Neto compareçam ao colegiado.

Em entrevista à Sputnik Brasil, Damares disse que o caso envolvendo o Banco Master levanta dúvidas sobre a atuação de agentes do Banco Central e sobre a liberdade com que determinadas operações teriam sido conduzidas. Ela mencionou que Daniel Vorcaro e integrantes do BC teriam atuado com “muita liberdade”.

Para a parlamentar, é fundamental identificar não apenas eventuais responsabilidades individuais, mas também as fragilidades institucionais que podem ter permitido o cenário investigado.