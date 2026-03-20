Nassif critica comando da Polícia Federal: "falta pulso"

247 - A condução da Polícia Federal voltou ao centro do debate a partir de uma análise do jornalista Luís Nassif, que aponta falhas na liderança do órgão e levanta questionamentos sobre vazamentos de informações sigilosas com possível viés político. Para ele, episódios recentes evidenciam fragilidade no comando da corporação.

Em artigo publicado no GGN, Nassif afirma que casos como o “Mensalão” e a Lava Jato já deveriam ter servido de alerta para governos democráticos sobre a importância de gerir adequadamente instituições estratégicas do Estado. Segundo o jornalista, não se trata de indicações políticas, mas da escolha de lideranças comprometidas com a Constituição e com capacidade de impor autoridade interna.

Avaliação crítica sobre instituições do Estado

Na análise, Nassif sustenta que indicações feitas ao longo dos anos para cargos-chave, como no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República e na própria Polícia Federal, revelam dificuldades em compreender o funcionamento das estruturas institucionais.

Ele afirma que a nomeação do delegado Andrei Rodrigues para a direção-geral da PF repete esse padrão. Para o jornalista, trata-se de um erro político que demonstra falta de aprendizado institucional.

Nomeação na PF e ausência de comando

Embora ressalte que não há indícios de deslealdade do diretor-geral em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Nassif faz uma crítica direta à sua capacidade de liderança. Segundo ele, o problema central é a ausência de comando efetivo sobre a corporação.

Na avaliação do jornalista, Andrei Rodrigues não conduz a Polícia Federal, mas seria conduzido por ela, o que compromete a autoridade institucional do cargo.

Vazamentos e denúncias da defesa

O artigo também aborda vazamentos de informações atribuídas à Polícia Federal envolvendo pessoas próximas ao presidente. Entre os casos citados está o de Roberta Luchsinger, cujos dados financeiros foram divulgados à imprensa.

O advogado Bruno Salles, responsável pela defesa, declarou: “As informações publicadas sobre as finanças de Roberta Luchsinger — relativas a transferências para uma agência de viagem — são oriundas de um Relatório de Análise Judiciária elaborado por dois agentes da Polícia Federal, que examinou os RIFs de Roberta e de sua empresa, a RL Consultoria. Trata-se de documento altamente sigiloso, vazado criminosamente, provavelmente por agentes públicos".

Também é mencionado o episódio envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula, com divulgação de movimentações financeiras sem detalhamento completo, o que, segundo Nassif, alimenta interpretações baseadas em ilações.

Contradições e crise de autoridade

Nassif chama atenção para a contradição entre a defesa pública da instituição feita pelo diretor-geral e a recorrência de vazamentos atribuídos à própria Polícia Federal. Em evento da Febraban, Andrei Rodrigues afirmou que a corporação “tem sido vítima de ataques covardes e inaceitáveis à nossa instituição”.

Para o jornalista, a coexistência dessas declarações com a divulgação de dados sigilosos levanta dúvidas sobre o controle interno da PF. Ele conclui que uma instituição sólida não deveria permitir o vazamento de informações não comprovadas, destacando que o problema central reside na falta de comando e de autoridade dentro da corporação.