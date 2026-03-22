"Não vou me calar diante desse absurdo", diz Jandira Feghali sobre PowerPoint da Globo contra o governo Lula no caso Master

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PC do B-RJ) criticou a Rede Globo após a exibição de um PowerPoint na última sexta-feira (20) na GloboNews, sobre o caso do Banco Master. As declarações foram feitas neste domingo (22), em vídeo publicado nas redes sociais da parlamentar, durante evento que marcou os 104 anos do Partido Comunista do Brasil (PC do B), no centro do Rio de Janeiro (RJ).

Durante a fala, a parlamentar afirmou que a apresentação exibida pela emissora provocou indignação. "Eu quero expressar minha indignação, repito, minha indignação com o que a Rede Globo fez essa semana", disse. Em seguida, acrescentou: "Não é possível imaginar que o povo não tem memória. As pessoas têm memória, não subestimam o nosso povo!".

A deputada criticou o conteúdo do material e a forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi incluído. "Fazer um PowerPoint sobre a corrupção do Master, o escândalo do sistema financeiro, colocando o Lula no centro desse PowerPoint, é no mínimo um acinte, isso é um escândalo", afirmou.

Ela também questionou a ausência de outros nomes no material. "Não colocaram lá o Bolsonaro, que autorizou toda a operação. Não colocaram lá o Campos Neto, presidente do Banco Central da época, que autorizou todas as manobras para facilitar o plano Master", declarou. Na sequência, acrescentou: "Não botaram o Tarcísio, não botaram o Ciro Nogueira, não botaram o Nikolas [...] Foram botar o Lula, que em algum momento da sua agenda como presidente recebeu um dono de banco?".

Comparação com a Lava Jato

Feghali associou o episódio ao período da Operação Lava Jato. "Estamos no ano eleitoral, vem de novo um clima de lava-jato", disse. Ela também mencionou a apresentação feita pelo ex-procurador Deltan Dallagnol. "As pessoas lembram daquele PowerPoint do Dallagnol [...] que dizia que tinha convicções e não provas", afirmou. A parlamentar citou ainda decisões envolvendo o ex-procurador. "Ele usou a ficha limpa contra o Lula e foi caçado, condenado na ficha limpa por unanimidade no TSE", declarou.

Ao abordar os desdobramentos do caso, a deputada questionou os interesses por trás do conteúdo exibido. "O sistema Globo agora precisa responder a que interesse o sistema financeiro vai responder?", disse. Ela também citou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao levantar questionamentos sobre o cenário político. "É isso mesmo que o Sistema Globo quer? Eleger Flávio Bolsonaro? Então digam", afirmou.

Ao final, Feghali voltou a criticar o conteúdo exibido e defendeu medidas. "Isso não justifica a mentira, o escândalo e a acusação indevida ao presidente Lula", disse. "Lula, o governo e sua equipe devem tomar as providências devidas."