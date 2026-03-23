CPMI do INSS aguarda ex-noiva de Vorcaro nesta segunda

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS retoma suas atividades nesta segunda-feira (23) com a previsão de depoimento do presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, que será ouvido como testemunha. A ex-noiva de Daniel Vorcaro, Martha Graeff, também consta na agenda, mas sua participação é incerta. As informações são do Metrópoles.

Graeff, influenciadora e empresária, vive nos Estados Unidos e ainda não retornou às convocações feitas pela comissão. Ela manteve um relacionamento de cerca de dois anos com o dono do Banco Master e não foi localizada para receber notificações formais. A ausência de pessoas convocadas sem justificativa pode levar à condução coercitiva, conforme previsto nas regras de comparecimento da CPMI.

A sessão desta segunda-feira está marcada para as 16h e mantém a agenda prevista. Rodrigo Assumpção foi chamado para explicar possíveis falhas de governança e vulnerabilidades na Dataprev, empresa responsável pelo gerenciamento de dados do INSS, que podem ter favorecido fraudes contra aposentados e pensionistas.

Quem é Martha Graeff

Nascida no Rio Grande do Sul, Graeff tem 40 anos, é empresária, ex-modelo e influenciadora digital. Reside em Miami, na Flórida, há 20 anos. Entre seus relacionamentos anteriores estão o ex-jogador da NBA Rony Seikaly, com quem tem uma filha de seis anos, e o político Aécio Neves (PSDB-MG), em 2017.

O relacionamento com Vorcaro ocorreu majoritariamente à distância. O casal noivou em 2024 em uma cerimônia na Itália e terminou em 2025, pouco depois da primeira prisão do banqueiro.

Graeff também foi convocada para depor à CPI do Crime Organizado, marcada para quarta-feira (25). A participação dela se relaciona a mensagens trocadas com Vorcaro entre 2024 e 2025, que citam políticos, ministros e membros do mercado financeiro. As conversas levantaram suspeitas de que Vorcaro teria tentado ocultar patrimônio transferindo imóveis e fundos em nome da ex-noiva, acusação que ela nega.