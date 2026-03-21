CPIs não conseguem localizar Martha Graeff, ex de Vorcaro, convocada para depor

247 - As comissões parlamentares de inquérito que investigam o Banco Master não conseguiram localizar a influenciadora Martha Graeff para notificá-la a prestar depoimento. Ex-companheira do banqueiro Daniel Vorcaro, ela foi convocada tanto pela CPI do Crime Organizado quanto pela CPMI do INSS. As informações são do Metrópoles.

A CPMI do INSS havia agendado o depoimento para sexta-feira (20), em uma das últimas oitivas do colegiado, que prevê encerrar os trabalhos até o dia 28 de março. O presidente da comissão, Carlos Viana (Podemos-MG), informou que a votação do relatório final está prevista para quinta-feira (26).

As equipes técnicas, com apoio da polícia do Senado, identificaram e-mails e possíveis telefones ligados a Martha Graeff, para onde foram enviadas as notificações. Até o momento, não houve retorno nem da influenciadora nem de sua defesa.

Investigação e mensagens

Martha Graeff passou a ser citada nas investigações após o vazamento de conversas com Vorcaro, trocadas entre 2024 e 2025. Nos diálogos, o banqueiro menciona políticos, ministros e nomes do mercado financeiro. As mensagens também levantaram suspeitas de tentativa de ocultação de patrimônio, com a transferência de bens como imóveis e fundos para o nome da então companheira, o que foi negado por ela.

Graeff encerrou o relacionamento após a primeira prisão de Vorcaro, em novembro de 2025, ocorrida no mesmo período da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Por meio de sua assessoria, ela afirmou que a separação ocorreu "há alguns meses" e reiterou que reside nos Estados Unidos há mais de 20 anos.

Após a CPMI, a CPI do Crime Organizado também aprovou a convocação da influenciadora, marcando o depoimento para quarta-feira (25). Apesar das tentativas de contato, integrantes das comissões informaram que não obtiveram resposta.

A convocação obriga o comparecimento de testemunhas, mas a defesa pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar tornar a presença facultativa, caso sustente que o convocado é, na prática, investigado. Esse procedimento já foi adotado por Vorcaro em ocasião anterior.

Martha Graeff nasceu no Rio Grande do Sul, tem 40 anos e atua como empresária, ex-modelo e influenciadora. Ela vive nos Estados Unidos há cerca de 20 anos e atualmente reside em Miami, na Flórida. Já foi casada com o ex-jogador da NBA Rony Seikaly, com quem tem uma filha de seis anos, e também se relacionou com Aécio Neves em 2017.

O relacionamento com Daniel Vorcaro ocorreu em grande parte à distância, com noivado em 2024, durante evento na Itália, e término em 2025, pouco após a primeira prisão do banqueiro.