Defesa afirma que Martha Graeff não tinha ciência de bens que receberia de Vorcaro: 'ela vive de aluguel'

247 - A defesa da modelo Martha Graeff, ex-noiva do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, negou nesta quinta-feira (19) que ela tivesse qualquer conhecimento sobre um suposto plano de transferência de patrimônio milionário para seu nome. As informações foram publicadas pelo blog da jornalista Andréia Sadi eapós entrevista concedida pelo advogado da modelo ao programa Estúdio i, da GloboNews.

Segundo o defensor Lúcio de Constantino, Martha não possui nenhum bem associado ao banqueiro e reside atualmente em um apartamento alugado nos Estados Unidos. O advogado foi enfático ao afirmar que a situação patrimonial da cliente não sofreu qualquer alteração em decorrência do relacionamento com Vorcaro.

"A Martha possui um patrimônio que é igual antes, durante e depois do relacionamento com o senhor Daniel Vorcaro. Basta examinar as declarações de renda. Ela inclusive questionou o que era um trust nas mensagens. Ela não sabia o que significava. Ela buscou contato com um advogado nos Estados Unidos, que informou não haver nenhum trust em nome dela", afirmou Lúcio de Constantino.

A declaração da defesa se contrapõe diretamente ao que foi apurado pela Polícia Federal na Operação Carbono Oculto. As investigações identificaram conversas nas quais Vorcaro teria debatido a constituição de um trust — mecanismo jurídico de proteção e gestão de ativos — destinado à ex-noiva, com montante que poderia superar R$ 520 milhões.

Itens de alto padrão mencionados no inquérito, como residências em Miami e veículos da grife Rolls-Royce, também foram descartados pelo advogado. "Ela não conhece nada disso. Eu perguntei: 'Martha, tu mora onde?'. Ela mora de aluguel. O patrimônio que ela tem foi construído em 20 anos de trabalho nas redes sociais", disse o defensor.

Para além das questões patrimoniais, a defesa trouxe à tona os efeitos psicológicos que o caso tem causado à modelo. De acordo com o advogado, Martha Graeff desenvolveu depressão após o vazamento de mensagens íntimas que vieram à tona no decorrer das investigações. "Houve uma degradação da esfera privada. Isso atingiu uma mulher que é mãe de uma menina de 6 anos. Ela ficou consternada pela falta de responsabilidade de quem divulgou esses dados", declarou Lúcio de Constantino.

Daniel Vorcaro encontra-se recolhido na Penitenciária Federal de Brasília, acusado de liderar um esquema de fraudes financeiras que, conforme levantamento da Polícia Federal, movimentou entre R$ 12 bilhões e R$ 17 bilhões. O empresário já havia sido preso anteriormente, mas obteve liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica.

A situação se agravou com o avanço da Operação Compliance Zero, que resultou em nova ordem de prisão após a análise de mensagens extraídas do celular do banqueiro. Os registros revelaram ameaças a jornalistas e a uma empregada doméstica, além de indicar a ocultação de mais de R$ 2,2 bilhões em uma conta bancária registrada no nome do pai de Vorcaro — evidências que levaram o Judiciário a decretar seu retorno à prisão.