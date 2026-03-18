CPI do Crime Organizado aprova convocação de Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro

247 - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (18) a convocação da empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A decisão ocorreu após a divulgação de diálogos entre Graeff e Vorcaro, tornados públicos com a quebra de sigilo das conversas. Em diversas mensagens, o empresário menciona autoridades com as quais afirmava ter proximidade. As informações são do G1.

Além da convocação de Graeff, a CPI também aprovou outros requerimentos, incluindo a oitiva de autoridades de Mato Grosso suspeitas de irregularidades no sistema de crédito consignado estadual, bem como de representantes de empresas citadas nas investigações. De modo geral, convocações feitas por comissões parlamentares implicam comparecimento obrigatório. Ainda assim, há casos em que pessoas convocadas conseguem decisões judiciais para não prestar depoimento.

A decisão foi tomada a partir de requerimento apresentado pelo relator Alessandro Vieira (MDB-SE), segundo a CNN Brasil. No documento, o parlamentar argumenta que Graeff deve ser ouvida por ter sido "interlocutora frequente e destinatária de relatos feitos por Daniel Vorcaro" ao longo do período investigado. Segundo o relator, o conteúdo das mensagens trocadas entre os dois pode contribuir para esclarecer pontos relevantes das apurações.

Entre os elementos destacados no requerimento, estão diálogos em que Vorcaro menciona um encontro com alguém identificado como "Alexandre Moraes". As conversas não indicam de forma clara se a referência diz respeito ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com Alessandro Vieira, o episódio levanta dúvidas sobre a natureza do encontro. No texto, ele afirma que o "caráter informal do encontro" e o fato de ter ocorrido durante um feriado, nas proximidades da residência do banqueiro, geram questionamentos sobre se a reunião teve caráter social ou institucional.

Nota de defesa

Martha Graeff divulgou nota na terça-feira (17), por meio de seu advogado, Lucio de Constantino, informando que está à disposição das autoridades brasileiras para prestar esclarecimentos. No documento, a defesa afirma que "A Sra. Martha não possui imóveis, automóveis ou depósitos de valores decorrentes do relacionamento com o Sr. Daniel Vorcaro" e que ela não tem conhecimento sobre a existência de estruturas patrimoniais em seu nome no exterior.

O advogado também declarou que a empresária possui carreira internacional e reside nos Estados Unidos há quase duas décadas. Segundo a nota, ela declara regularmente seus bens no equivalente ao Imposto de Renda estadunidense, sem registro de aumento patrimonial relacionado ao vínculo com Vorcaro.

CPMI do INSS

Na semana anterior, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS também aprovou a convocação de Martha Graeff. A empresária reside em Miami, nos Estados Unidos. O Banco Master passou a ser investigado após a suspensão de cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados pelo INSS.

A medida foi adotada diante da "falta de comprovação de documentação", conforme apontado nas apurações. Paralelamente, nesta quarta-feira (18), a CPI do Crime Organizado rejeitou um requerimento que previa a convocação do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.