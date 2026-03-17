Caso Master: CPMI do INSS marca depoimento de ex-noiva de Vorcaro

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS agendou para a próxima segunda-feira (23) o depoimento de Martha Graeff, ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro. A convocação ocorre após a análise de mensagens e anotações que apontam para possíveis articulações políticas, pressões no sistema financeiro e interlocução com autoridades.

Segundo o jornal O Globo, Martha foi convocada na condição de testemunha, o que, em tese, torna obrigatória sua presença. Nos bastidores, porém, parlamentares avaliam que a defesa pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar transformar o depoimento em facultativo.

Convocação e possível disputa no STF

O nome de Martha Graeff surgiu no contexto das investigações após a análise de conversas diretas com Vorcaro, além de anotações pessoais feitas pelo próprio banqueiro. Os registros incluem descrições de negociações, pressões e conflitos no ambiente financeiro.

Embora não seja alvo da investigação, a ex-noiva é vista como peça-chave para esclarecer o contexto das mensagens. Integrantes da CPI pretendem entender em que circunstâncias os relatos foram feitos e qual o grau de precisão das informações apresentadas.

Mensagens citam autoridades e bastidores

Nas mensagens analisadas, Vorcaro combina comentários pessoais com referências ao cenário político e econômico. Em um dos trechos, ele afirma que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) é “um dos meus grandes amigos de vida”.

Em outra mensagem, o banqueiro destaca um projeto apresentado pelo parlamentar: “Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes! Está todo mundo louco”. Em seguida, acrescenta: “Kkk todo mundo me ligando. Sentiram o golpe”.

O material também inclui menções ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de referências a interlocuções com integrantes do Banco Central e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

CPI tenta medir influência no sistema financeiro

Para membros da comissão, o ponto central não está apenas nas citações individuais, mas no padrão descrito nas mensagens. Os registros indicam que Vorcaro transitava entre o mercado financeiro, o Congresso Nacional e órgãos reguladores, em meio a tentativas de reorganização de ativos do Banco Master.