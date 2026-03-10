Vorcaro foi ao casamento da filha de Ciro Nogueira dias antes do senador apresentar ‘emenda Master’

247 - Mensagens obtidas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS indicam que o empresário Daniel Vorcaro participou do casamento de Maria Eduarda Portela Nogueira, filha do senador Ciro Nogueira (PP-PI), realizado em 3 de agosto de 2024. Dez dias depois da cerimônia, o parlamentar apresentou no Congresso uma proposta que ampliava o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As informações são do G1.

As conversas analisadas ocorreram em julho de 2024 e mostram trocas de mensagens entre Vorcaro e sua então companheira, Martha Graeff, nas quais ele menciona o casamento e demonstra interesse em levá-la ao evento.

Nas mensagens, Martha pergunta qual é o sobrenome de Ciro e se ele seria pai de “Duda”, apelido de Maria Eduarda. Em seguida, afirma que uma amiga conhece a noiva. Vorcaro responde dizendo que gostaria que ela o acompanhasse na cerimônia.

Empresário celebrou proposta apresentada pelo senador

Dias após o casamento, em 13 de agosto, Vorcaro comentou com a companheira sobre uma proposta legislativa apresentada por Ciro Nogueira. O projeto ampliava o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

Na conversa, o empresário demonstrou entusiasmo com a iniciativa e afirmou: “Ciro [Nogueira] soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Esta todo mundo louco [sic.]”.

O Fundo Garantidor de Crédito é uma associação privada sem fins lucrativos que integra o Sistema Financeiro Nacional. O mecanismo atua para manter a estabilidade do sistema bancário, prevenir crises e proteger depositantes e investidores. Na prática, funciona como uma espécie de seguro que garante os valores depositados ou investidos em instituições financeiras em caso de problemas ou falência.

Relação de amizade mencionada em mensagens

Em outra troca de mensagens, Vorcaro explicou à companheira quem era o senador piauiense e destacou a proximidade entre os dois. “Ciro nogueira. É um senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida [sic.]”, escreveu.